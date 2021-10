La Stagione 2 di The Great Push di World of Warcraft sta arrivando

Videogiochi Console e Accessori





Siamo entusiasti di annunciare i dettagli sul nostro secondo torneo stand-alone di spedizioni competitive dell'anno. Bentornato a The Great Push per la Stagione 2, in arrivo il 10-12 dicembre!

Uno dei nostri obiettivi chiave di quest'anno è spingere al limite la corsa alle spedizioni competitiva, per superare gli standard del Mythic Dungeon International (MDI) e vedere come espandere la competizione PvA. A maggio abbiamo presentato il primo The Great Push di sempre, sfidando i gruppi ad avanzare più in alto possibile con le Chiavi del Potere entro un limite di tempo, e la risposta della community e dei giocatori ha superato qualsiasi nostra aspettativa.







Per la Stagione 2 vogliamo far evolvere The Great Push per renderlo ancora meglio di prima! Chiediamo nuovamente ai gruppi di spingersi al limite con le Chiavi del Potere in sei spedizioni. Oltre alle quattro di Shadowlands, torneremo indietro nel tempo fino a Legion per le restanti due! Nonostante solo sei squadre arriveranno all'evento principale e competeranno per la loro fetta dei 20.000 $ di montepremi, tutte le squadre registrare che completeranno in tempo le prime due spedizioni nei Proving Grounds riceveranno l'esclusivo Stendardo Tormentato dell'Opportunismo da usare in gioco! Continua a leggere per scoprire tutto quello che c'è da sapere, tra cui le entusiasmanti modifiche, per competere nella Stagione 2 di The Great Push e mostrare a tutti che il tuo gruppo è il migliore al mondo nel completare spedizioni.













Come funziona The Great Push

Qualsiasi squadra da cinque giocatori può registrarsi per competere sul sito di Gamebattles

Le squadre inizialmente competeranno in una fase di qualificazioni, chiamata Proving Grounds, il 3-5 dicembre. A ogni squadra verranno assegnate due combinazioni di Chiavi del Potere, che dovranno essere spinte il più in alto possibile sul reame torneo.

Le prime sei squadre delle qualificazioni verranno invitate al torneo principale, dove affronteranno le diverse spedizioni di Shadowlands e Legion cercando sempre di spingere le loro Chiavi del Potere il più in alto possibile.

Quattro spedizioni saranno rivelate all'inizio del giorno 1;



Un'altra sarà rivelata all'inizio del giorno 2;



La spedizione finale sarà rivelata all'inizio del giorno 3.

Per tenere alta la posta, la squadra più in basso al termine di ogni giornata sarà eliminata, facendo avanzare al terzo giorno solo quattro squadre dando loro modo di competere.

La squadra vincente sarà quella con il punteggio più alto nelle spedizioni affrontate e i suoi membri saranno incoronati campioni.

Non ci sono prerequisiti per partecipare al torneo. Le squadre possono iscriversi alla Stagione 2 di The Great Push fino a lunedì 29 novembre!

Il torneo sarà trasmesso in diretta su

e

, e i giocatori potranno trasmettere in streaming la propria soggettiva durante il torneo, incluse le spedizioni dei Proving Grounds. Puoi scegliere di seguire la tua squadra e i tuoi giocatori preferiti, rimanendo comunque aggiornato sulla classifica generale per tutto il fine settimana.

