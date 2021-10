Il fiorentinopossiede la più grande collezione di orologi meccanici da polso al mondo: raccolti in più di quarant’anni, sono oltre 2.000 pezzi, in gran parte d’epoca, per un valore stimato di. Per esempio, ilda polso più costoso di sempre è la Referenza 1518 in acciaio, un cronografo con calendario perpetuo battuto all’asta nel 2016 per 11 milioni di dollari.

