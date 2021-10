LA MANO DEL GIGANTE : Giant Hand of Vyrnwy in Galles | Curiosità

Da un imponente albero del Galles, che avrebbe dovuto essere abbattuto perché danneggiato da un violento temporale, l’artista Simon O’- Rourke ha ricavato una scultura di incredibile bellezza e dal forte significato. Il nome dell’opera è “Giant Hand of Vyrnwy” e rappresenta una mano protesa verso il cielo: O’Rourke, che ha scolpito l’albero, utilizzando motoseghe e smerigliatrici, ha avuto l’idea quando, documentandosi, ha scoperto che l’area boschiva dove si trovava la pianta era conosciuta come i Giganti di Vymwy.

Per portare a termine l’opera, però, ha dovuto anche aggiungere parti per il pollice e il mignolo, perché il tronco dell’albero non era abbastanza largo, quindi ha applicato diverse passate di olio di tung per proteggere il legno dalle intemperie. La scultura è alta ben 15 metri.

