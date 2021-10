Tornese, Il sauro volante | Curiosità

Tornese, detto “Il sauro volante”, fu a lungo ilprima dell’avvento di. Nato alla scuderia Al Portichetto, a Grandate, in provincia di Como, il 13 luglio 1952, fu alienato e guidato inizialmente da Mario Santi, per passare poi al fantino Sergio Brighenti per il resto della carriera, salvo una stagione, quando fu affidato a Gioacchino Ossani, detto “Cencio”.

Tra le molte imprese, fu memorabile il record di l’15”7, ottenuto nel maggio del 1958, nel Premio Duomo a Firenze. Nel suo prestigioso pal marès, che su 229 corse disputate vanta ben 133 vittorie (di cui 36 conquistate in Gran Premi), figurano anche tre affermazioni nel Gran Premio Lotteria di Agnano, due nel Grand Critèrium de Vitesse, a Cagnes-sur-Mer in Costa Azzurra.

