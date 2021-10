Caratteristiche e tipologie delle cuffie antirumore

In ambito lavorativo ci sono dei rumori invasivi e molto pericolosi. Questo ha portato l’Unione Europea a definire una normativa per la tutela del personale dipendente.

La norma evidenzia che è necessario proteggere l’udito dai danni che un rumore potrebbe arrecare. Non tutti sanno che il continuo esporsi a rumori elevati porta a danni all’udito che sono irreversibili. La legge rende obbligatorie le cuffie antirumore: scopriamo insieme quali sono le caratteristiche e tipologie esistenti.

Cosa sono e come funzionano le cuffie antirumore

Le cuffie antirumore sono quindi obbligatorie per tutti i lavoratori dipendenti – e non – che lavorano in determinate condizioni a rischio. Il loro funzionamento è semplice e seguono tutte le regole dettate dalle norme per i dispositivi di protezione dell’udito.

Le cuffie antirumore professionali per preservare l’udito durante i vari lavori e potersi anche concentrare al meglio permettono un elevato isolamento acustico. Di norma sono richieste in presenza di macchinari industriali e martelli pneumatici.

In alcuni ambienti di lavoro, il forte rumore mette i lavoratori in serio pericolo. Dalle officine, industrie, falegnamerie si possono trovare dei macchinari che fanno uso di strumentazioni rumorose e che superano un livello accettabile. Questi strumenti devono essere dati in dotazione a tutti i lavoratori interessanti che, di conseguenza, hanno l’obbligo di indossarle.

La scelta di questi dispositivi viene fatta non solo per modello e comodità, ma anche per tipologia a prescindere che si tratti di un luogo aperto oppure chiuso. La misurazione del suono deve essere svolta con un misuratore apposito, che si presenta in strumento atto a calcolare la pressione delle onde sonore in decibel.

Questo strumento è in grado di definire il livello di intensità sonora di maggiore sensibilità per l’orecchio umano. In ogni azienda è necessario svolgere l’esatta valutazione del rumore e del rischio, così da poter scegliere la cuffia antirumore più adatta alle proprie esigenze.

Tipologie di cuffie antirumore

Per eseguire i termini di legge isolando parzialmente/totalmente il rumore in ogni tipo di ambiente lavorativo, le tipologie di questi strumenti sono tantissime.

Si ricorda, come già accennato, che le persone che lavorano con o vicino a macchinari che emettono un rumore superiore a 80 decibel sono obbligate ad indossare le cuffie antirumore. Tra le varie tipologie a disposizione si segnala:

Cuffie antirumore per lavoro standard che salvaguardano il rischio acustico e molto leggere da indossare. Vengono completate con un paraorecchie in gommapiuma e sono morbide, confortevoli e senza rischio che diano fastidio durante il giorno.

Cuffie circumaurali che sono voluminose e con imbottiture laterali pronte a coprire tutte le parti dell'orecchio.

Cuffie sovraurali sempre imbottite ma si poggiano sulla parte superiore dell’orecchio. Non lo avvolgono completamente e sono consigliate per uso saltuario, non prolungato durante il giorno.

Cuffie auricolari che si presentano come piccoli altoparlanti posizionati all'ingresso del canale uditivo. Sono pratici, leggeri e utilizzati sono in alcuni casi (specificati dalla norma vigente).

Cuffie intrauricolari sempre poste all’ingresso del canale uditivo e composte da manicotti in gomma con misure alternative. Da usare solo saltuariamente e non per tutto il giorno.

