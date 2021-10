Apex Legends presenta la nuova leggenda: Ash

Oggi, EA e Respawn Entertainment hanno annunciato Apex Legends: Escape, l'ultima evoluzione del pluripremiato sparatutto di eroi che sarà disponibile per i giocatori di tutto il mondo il 2 novembre. Apex Legends: Escape introdurrà una serie di nuovi aggiornamenti che cambieranno il gioco e che scuoteranno la concorrenza degli Apex Games. Leggende, attenzione, si sta preparando una tempesta.

Il prossimo importante aggiornamento di Apex Legends introdurrà un volto familiare come l'ultima leggenda del gioco: Ash. Più che la semplice sovrintendente delle Arene, e ora, completamente ricostruita, Ash è un simulacro creato dalla donna che una volta era la Dottoressa Ashleigh Reid. Una traccia di Leigh rimane ancora all'interno di Ash, innescando le sue connessioni con un altro Dottore nell'Arena.



Ulteriori notizie su Apex Legends: Escape verranno rivelate nei prossimi giorni prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento il 2 novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

