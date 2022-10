Apex Legends: Eclissi presenta la nuova leggenda - Catalyst

EA e Respawn hanno rivelato Apex Legends: Eclissi, il prossimo importante aggiornamento del pluripremiato sparatutto di eroi, che sarà lanciato in tutto il mondo il 1° novembre. Eclissi introduce Catalyst, una nuova leggenda difensiva con un controllo notevole, quasi magico, sul ferrofluido.

Guardate nei cristalli e scoprite il passato di Catalyst nel primo trailer di Apex Legends: Eclissi. Da adolescente su Boreas, Catalyst e il suo gruppo di amici giurarono di proteggere Cleo, la luna di Boreas, ma ciò che accadde dopo le fece desiderare risposte che i cristalli non avevano.

Scopri di più su come Catalyst sia diventata determinata a portare un cambiamento e a difendere la sua casa, in "Storie di Frontiera: Eclissi"





Ulteriori dettagli su Apex Legends: Eclissi saranno annunciati presto prima del lancio ufficiale dell'aggiornamento, previsto per il 1° novembre per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC tramite Origin e Steam.

