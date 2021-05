Wiko Power U30: con la batteria da 6000 mAh la durata non è un lusso

Migliorare l’autonomia dei device e la user experience, attraverso l’implementazione dibatterie long lasting e l’hardware ottimizzato: sono questi due dei principi cardine che hanno guidato la filosofia produttiva di Wikodegli ultimi anni. A partire dal 2019, infatti, la gamma View ha offerto una carica extra, grazie a potenti batterie in grado di assicurare fino a 3,5 giorni di autonomia. Nel 2021 Wiko – brand portavoce del “lusso democratico” – ha compiuto un altro passo avanti, con la creazione di una linea di prodotti completamente inedita e ideata per chi fa della durata della batteria il primo driver di scelta di un nuovo smartphone, laPowerU Collection.

Power U30 è il primo flagship ad arrivare in Italia, pronto a farsi notare per la sua incredibile autonomia.Power U30 di Wiko è infatti appena stato definitouno dei migliori battery phone sul mercato da DXOMARK, ente indipendente specializzato nel device testing, riconosciuto a livello internazionale. Grazie alla batteria da6.000 mAh ottimizzata dall’AI Power garantisce fino a 4 giorni di autonomiacon una sola carica. La tecnologia di risparmio energetico intelligente integrata permette di controllare il comportamento delle app di terze parti e il consumo di energia, estendendo l’autonomia oltre le aspettative.

La batteria del Power U30 è anche dotata della ricarica veloce da 15W tramite USB type C. Completano lo smartphone un ampiodisplay da 6.8” con risoluzione HD+ e notch a V – in formato ergonomico 20.5:9 –, 64GB di memoria (ulteriormente espandibili con unascheda MicroSD da 256GB) e 4GB di RAM. Il chipset MediaTek Helio G35 2.3GHz Octacore assicura prestazioni fluide e ottimizzate per migliorare l'esperienza di gaming. Il comparto fotografico è composto da unatripla fotocamera con AI con obiettivo principale da 13MP, mentre lacamera anteriore è da 8MP. A muovere il tutto c’è AndroidTM* 11 di Googlee per gestire le proprie attività in velocità e tutta comodità c’è il tasto Google Assistant integrato.

Power U30 è disponibile nelle nuance Carbon Blue, Midnight Blue eMint.

Disponibile in esclusiva sull’e-store di Wikoal prezzo suggerito al pubblico di 179,99€.

