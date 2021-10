San Felice del Benaco : padre uccide figlia con un colpo di fucile partito inavvertitamente

Unha ucciso suadi 15 anni con unche sarebbe stato sparato involontariamente. È successo a, in provincia di Brescia. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo, 57 anni, con un passato da consigliere comunale, portava une lo stava mostrando ai parenti quando è stato sparato unche ha colpito la, morta sul. Stanno indagando i carabinieri che al momento ritengono che si tratti di un incidente.

Il colpo di fucile è partito all'improvviso e ha colpito la figlia quindicenne in pieno petto. Così, in una casa a San Felice del Benaco, sulla sponda bresciana del Lago di Garda, è avvenuta la tragedia nel tardo pomeriggio. Roberto Balzaretti, ex consigliere comunale di 57 anni, stava mostrando il fucile quando il colpo è partito, colpendo la figlia maggiore. Inutile l'intervento dei soccorritori, che hanno potuto solo verificare la morte della giovane, davanti ai due figli del 57enne sotto choc. "Si tratta certamente di un incidente. Un incidente drammatico", riferiscono gli inquirenti. Sul posto anche il pm di turno Carlo Milanesi che ha sequestrato l'arma. Il padre della giovane vittima sarà indagato per omicidio per consentire tutte le indagini necessarie.

