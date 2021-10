Cosa accade a chi non accetta le nuove condizioni d'uso di WhatsApp

WhatsApp è il sistema di messaggistica più utilizzato al mondo e dal 6 settembre avrà nuove politiche e condizioni. Più di due miliardi di persone utilizzano l'applicazione e dalla società hanno annunciato cosa accadrà a coloro che non accettano i termini.

Da WhatsApp hanno inviato un messaggio affinché le persone accettassero i termini e le condizioni che cambiano notevolmente con quelli iniziati nei primi mesi di quest'anno dove, tra l'altro, è stato avvertito che si stavano raccogliendo informazioni per migliorare gli annunci di. Le condizioni imposte dalla compagnia didevono essere accettate entro il 6 novembre. Tra le nuove misure, WhatsApp ha annunciato che gli account dei minori di 16 anni saranno limitati a meno che i genitori o un tutore non diano loro l'autorizzazione.

Coloro che non hanno la relativa autorizzazione possono subire la chiusura definitiva dei propri account, perdendo tutte le conversazioni. L'obiettivo della misura è proteggere i minori e che i loro genitori possano essere a conoscenza dei messaggi. Inoltre dall'applicazione mostreranno nuovamente l'annuncio a quelle persone che non hanno ancora accettato le politiche e le condizioni all'inizio dell'anno, in modo che le informazioni possano essere utilizzate liberamente da tutti Facebook, incluso Instagram.

In questo modo, l'app consentirà agli imprenditori e alle imprese di inserire i propri negozi sulla piattaforma e comunicare direttamente con gli utenti per fornire informazioni sui prodotti e gli utenti potranno avviare conversazioni direttamente. Nel caso in cui qualcuno non accetti le nuove condizioni di, le conversazioni saranno limitate e i messaggi non potranno essere inviati o ricevuti come prima, anche se verrà avvisato che stanno cercando di scrivergli.

