Marco Cattaneo : Le critiche per i disservizi di Dazn sono una fitta al cuore

A Fanpage Marco Cattaneo, giornalista e conduttore, fa un primo bilancio sulla sua nuova esperienza con Dazn e la nuova Serie A.

"Sono passato dall'essere il più piccolino del gruppo a quello con più anzianità. Mi piace mettermi al servizio della redazione di cui faccio parte". I primi siparietti nei pre e nei post partita, i problemi tecnici e qualche cosa ancora da registrare in una squadra che ha tanto entusiasmo: "C'è un livello di preparazione, attenzione e voglia di divertirsi. In questi ragazzi vedo gli occhi che brillano. Ogni volta che sento parlare d'altro e non di questo, sento una fitta al cuore perché vorrei che venisse finalmente evidenziato il lavoro di tutti. Non possiamo che crescere in questo triennio"

“Per me è fondamentale. Per come vedo io questo lavoro, ci deve essere il giusto mix di ogni cosa. Al telespettatore che paga l'abbonamento non puoi non offrire l’autorevolezza, ma lo puoi fare riuscendo anche a sdrammatizzare in certi momenti. Ero a Bergamo quando c’è stata quella gag fortissima e quando l’ho rivista nel post partita di Atalanta-Milan ho fatto una riflessione in onda: quest'anno sono più belli i pre-partita, con i tifosi a bordo campo, mi sembrano ancora più belle le partite, sempre spettacolari e così come i post-partita, perché abbiamo grandi allenatori che sono tornati al centro della scena e che sanno valorizzare il racconto della Serie A.”

“Secondo me ci sono tanti ragazzi che stanno raccontando un bel campionato e lo stanno facendo bene su Dazn. Ragazzi che meritano di essere apprezzati per il lavoro che fanno e per la passione che ci mettono. Sarebbe bello sentire anche degli apprezzamenti nei loro confronti. C'è un livello di preparazione, attenzione e voglia di divertirsi. In questi ragazzi vedo gli occhi che brillano. Ogni volta che sento parlare d'altro e non di questo, sento una fitta al cuore perché vorrei che venisse finalmente evidenziato il lavoro di tutti. Non possiamo che crescere in questo triennio.”

“A me piace tantissimo il Napoli. Spalletti ha sistemato tante cose e gioca un calcio molto piacevole. Piacevole come il calcio del Milan. Pioli è riuscito a trasformare una squadra che alterna giovani e giocatori di esperienza. Come forza della squadra, invece, continuo a mettere l'Inter sopra tutti, che ha la forza di vincere qualsiasi partita grazie alla profondità della rosa. Ma lo scudetto uscirà tra queste tre squadre.”

