Far Cry 6 Recensione PS4 Pro

Far Cry 6 Standard| Xbox - Codice download



Far Cry 6 è uscito ormai da qualche giorno, e anche se ha ottenuto de voti buoni i pareri sono contrastanti. C'è a chi piace, a chi no e chi dice che è il solito buon Far Cry. Questa volta Ubisoft vuole distaccarsi dagli episodi precedenti; infatti, il personaggio di questo nuovo capitolo si puo' vedere in viso, parla e ha una propria personalità. Ad inizio avventura si potrà scegliere se il protagonista sarà una donna o un uomo. Anche se Ubisoft parla di rivoluzione della serie in verità ci troviamo di fronte a un gioco tradizionale. Con questo sesto capitolo la casa francese sarà riuscita a centrare il miglior debutto per tutte le piattaforme? Dopo averlo provato affondo vi parlo della versione PS4 Pro.



Storia

Il protagonista, un guerrigliero, vuole abbandonare il suo paese insieme ad una sua amica per andare negli Stati Uniti. Riescono a partire in barca ma vengono raggiunti dalle truppe del dittatore Castillo che fanno irruzione e cominciano a cercare qualcuno a bordo. Anton Castillo in persona sale sull'imbarcazione e partecipa alle ricerche. Trova suo figlio Diego, che cercava di lasciare l'isola. Dopo aver portato il figlio in salvo Castillo ordina di uccidere tutti e affondare la nave. I tirapiedi del dittatore fanno fuoco uccidendo quasi tutti mentre la barca cola a picco.

Far Cry 6 - Standard Edition - PS4

, il nome del protagonista, si risveglia nella spiaggia die aiutato da, capo del gruppo ribelle Libertad. Una volta riprese le forze gli viene chiesto di unirsi alla lotta contro il dittatore;, esperta stratega e costruttore di armi, gli offre tutto i necessario liberare l'isola di Yara. A guidare Dani sarà la voglia di vendetta nei confronti di Castillo. Per far si che le cose vadano nel verso giusto il protagonista dovrà chiedere l'aiuto di altre fazioni sparse nel territorio come la famiglia, gli studenti La Moral o dal El Tigre. I primi operano nella regione di Madrugada e sono capitanati da Carlos; i secondi si trovano nella zona El Este insieme agli studenti ribelli de La Moral. E infine, non per meno importanza, troviamo la fazione deiche operano nella Valle de Oro.

Gameplay

Se sul fronte del gamplay Far Cry 6 è uguale a quanto visto nei precedenti capitoli della serie. La mappa ha la stessa struttura con le regioni, i boss, le missioni, postazioni da conquistare, una miriade di incarichi secondari, tesori da trovare ecc. Per spostarsi i giocatori non dovranno sbloccare i mezzi come nel passato; infattimette fin da subito a disposizioni svariati mezzi, armi, paracadute, tuta alare ecc. Tutti questi mezzi come elicotteri, aerei, moto, quad, fuoristrada, camion, carri armati, buggy, cavalli e droni saranno sempre a disposizione a patto di parcheggiarli in garage. Anche la gestione dell'arsenale ha poche limitazioni e si potrà usare sin da qualsiasi arma e in qualsiasi momento. Diversamente invece ildi quest'ultime, che sarà possibile solo presso gli avamposti nei tradizionali banchi di lavoro. Questo senza dubbio semplifica molto la vita ai giocatori e smorza i punti morti presenti nei precedenti capitoli. Presenti anche i famosi viaggi rapidi verso un qualsiasi punto della mappa.ad non esplorare con mezzi volanti alcune parti della mappa perchè i velivoli sarebbero bersagliati dalle torrette antiaeree.

La campagna è la più lunga mai vista su un Far Cry, e risultano molto interessanti le Operazioni Speciali. Sono delle missioni che mirano ad ottenere nuove risorse, che sarà possibile affrontare in solitaria oppure in cooperativa. Come detto sopra la campagna è la più lunga e si finisce in circa 25/27 ore. Completata campagna, in attesa dei già annunciati DLC dedicati ai villain del passato, ci si dedicare a un endgame che verrà aggiornato tutte le settimane. Far Cry 6 può essere giocato in cooperativa insieme a un altro giocatore online; e sarà possibile affrontare e finire l'intera campagna in due. Anche se si gioca come ospiti in una partita i progressi in-game non si perderanno.

Far Cry 6 - Standard Edition - PS5



Comparto Tecnico

Per quanto riguarda i combattimenti ildi Far Cry 6 è molto altalenante; infatti, con il sistema di progressione gestito dal giocatore avvolte ci si trova in situazioni dall'eccessiva sfida e in aree della mappa con nemici troppo potenti. Affrontando una base a testa alta o in modo stealth lo scontro risulta molto poco entusiasmante e confuso. Nelle situazioni più caotiche manca la precisione quando il giocatore spara, e di certo non aiuta l'intelligenza artificiale dei nemici che punta tutto sulla superiorità numerica. Quindi ancora una volta l'approccio a distanza è la soluzione per prendere aree con numerosi e potenti nemici. Per quanto riguarda invece gli animali amici () andranno sbloccati portando a termine incarichi specifici. Ognuno ha delle specifiche differenti come ed esempio i coccodrilli che attaccano in modo veloce e violento.

Far Cry 6 su PS4 Pro si presenta bene. In gioco gira alla risoluzione di 1440p a 30 frame fissi. Graficamente è un buon titolo e il colpo d'occhio c'è anche se a non convincere sono i molti elementi grafici un pò sotto tono che non fanno brillare i paesaggi come dovrebbero. Buoni i modelli poligonali che rafforzano la caratterizzazione dei personaggi nelle bellissime Cutscene. Grazie ad un buon uso sia dell'HDR che dell'illuminazione il ciclo giorno-notte risulta molto d'impatto, soprattutto all'alba e nei tramonti. Il comparto audio è buono, con musiche latino americane che accompagneranno il giocatore in tutta l'avventura. Anche il doppiaggio convince molto ma solo in inglese; infatti, il gioco non è doppiato nella nostra lingua ma solo sottotitolato. Questa cosa sta facendo molto discutere, perchè il gioco è stato doppiato in quasi tute le lingue europee tranne l'italiano.



Conclusioni





è un gioco a dir poco enorme pieno di missioni e luoghi da scoprire.parlava di rivoluzione ma questo sesto capitolo è uguale agli altri episodi della serie. Il titolo non è privo di difetti ma si gioca benissimo ugualmente. Aidella serie piacerà anche se qualcuno potrebbe manifestare il desiderio di qualcosa di diverso.

Voto 8/10













Altre News per: recensione