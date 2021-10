Il mago Harry Blackstone Sr : Il rivale di Harry Houdini | Curiosità

Sr. è stato uno dei più grandi illusionisti del XX secolo. Nato a Chicago, nell’Illinois, il 27 settembre 1885, rimase af-fascinato dalla magia all’età di 8 anni, quando per il suo compleanno ebbe in dono un kit per tracchi magici. A 12 anni, dopo aver visto esibirsi il leggendario, al teatro McVickers, decise di dedicarsi alla magia, iniziando a studiare tutti i libri sull’argomento disponibili nella biblioteca locale, e a sperimentare giochi di prestigio. Divenne così, in più di 60 anni di carriera, il mago più popolare del Nord America, tanto daggiare con

Tra i suoi numeri più famosi, l’illusione della donna tagliata a metà, la gabbia per uccelli che svaniva e un oggetto che fluttuava sopra le teste del pubblico.

Altre News per: magoharryblackstonerivaleharryhoudinicuriosità