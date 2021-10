“What Do You Meme?” arriva il nuovo Party Game per adulti

“What Do You Meme?”,

sfida all’ultima risata con il nuovo Party Game per adulti

Il divertimento è servito con l’amato gioco dallo spirito irriverente e ironico, che porta i memenella vita reale. Tradotto in più lingue, la versione italiana è già un caso di successo, divenuto virale grazie a Tik Tok







Può un meme, uno dei contenuti più usati sui social network, diventare virale anche nel mondo reale? Sembrerebbe proprio di sì: è quanto sta accadendo con il gioco da tavola What Do You Meme?, il Party Game pensato per un pubblico adulto che fa dell’ironia e del divertimento il segreto del suo successo inarrestabile.



Tradotto in più lingue, è ideale per rompere il ghiaccio in una serata tra amici: l’irriverente What Do You Meme? assicura infatti momenti esilaranti in compagnia. In Italia è già un caso di successo ed è uno dei giochi più venduti su Amazon, grazie anche alla condivisione di divertenti partite tra influencer, divenute virali su Tik Tok.







CREA IL TUO MEME

Lo scopo del Party Game è molto semplice: per ricevere punti è necessario creare il meme più spassoso, dando sfogo a fantasia e originalità. Ogni giocatore ha a disposizione 7 Carte Didascalia, mentre un giudice (scelto a rotazione) seleziona la Carta Immagine da utilizzare durante il turno. Dopo che ogni giocatore ha scelto la propria didascalia che meglio si abbina all’immagine mostrata, è il giudice a leggerle una per una ad alta voce, dando al via alle risate. Conquista il turno (la Carta Immagine e un punto) la proposta più esilarante. E subito via pronti per nuovi abbinamenti e nuova dose di ilarità. Vince chi alla fine del gioco avrà raccolto più Carte Immagine…e più risate!





