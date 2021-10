Red Dead Online: RDO$ e PE doppi rubando Il Sovrano

In più, bonus ed extra sopravvivendo agli attacchi in Chiamata alle armi, sconti vertiginosi e altro





Una delle tre pietre preziose - il diamante giallo noto come Il Sovrano - sta facendo una sosta a Rhodes sulla strada per la fiera statale di Sacramento. Se trovi un modo per entrare e uscire dalla città, recuperando nel frattempo la pietra, riceverai RDO$ e PE doppi per tutta la settimana.

Completa uno qualsiasi dei Lavori di Blood Money con una Posse permanente al seguito tra oggi e il 18 ottobre per ricevere una ricompensa per una Carta abilità gratuita e un'offerta per il 30% di sconto su un'arma a scelta.





UNISCITI AI RANGHI DEL CLUB DEL GRILLETTO FACILE 4 PER RICEVERE IL SOPRABITO HUNTINGDOCK

I tipi loschi che si iscriveranno al Club del grilletto facile 4 otterranno il privilegio di indossare il Soprabito Huntingdock, uno splendido spolverino realizzato con autentico cuoio ricamato, un'eccellente protezione contro le intemperie e il clima rigido della tumultuosa frontiera.





BONUS ED EXTRA IN CHIAMATA ALLE ARMI

Un'ondata di violenza sta investendo la frontiera, indicando che tutte le mappe di Chiamata alle armi sono di nuovo disponibili. In più, riceverai PE doppi difendendo una qualsiasi posizione dalle ondate nemiche.

Collabora con una Posse permanente in una qualsiasi modalità di Chiamata alle armi per ricevere una ricompensa per 3.000 PE del Club. Come se non bastasse, i giocatori possono ricevere ricompense irripetibili in Titoli di Capitale resistendo e sopravvivendo all'assalto: basta raggiungere la terza ondata di una qualsiasi modalità di Chiamata alle armi per ottenere 5 Titoli di Capitale; la settima ondata per intascare altri 5 Titoli di Capitale; la decima ondata per mettere le mani su altri 10 Titoli di Capitale, oltre a 2.000 PE del personaggio.

Tutti i giocatori che effettuano l'accesso a Red Dead Online questa settimana riceveranno 100 unità di munizioni veloci per fucili a canna rigata e di munizioni per revolver come aiuto nella difesa degli avamposti dagli spietati assalti. Per ricevere le ricompense e le offerte potrebbero servire fino a 72 ore.





SCONTI

Che tu intenda spalleggiare il crimine o difenderti da quest'ultimo, avrai bisogno di scorte e miglioramenti.

Chi ama cavarsi d'impiccio a suon di piombo farebbe meglio a visitare l'armaiolo o ad aprire il Catalogo, dato che offrono il 30% di sconto su tutti i fucili a canna rigata, mentre tutte le note sulla creazione di munizioni sono scontate del 40% presso il ricettatore.

Garantisciti nuove opzioni in battaglia grazie al 30% di sconto sui miglioramenti per le Carte abilità e vivacizza il tuo look approfittando dello sconto del 30% su tutti i cappelli. Infine, passa dalle stalle: tutti i Mustang sono in sconto del 30% per l'intera settimana.





