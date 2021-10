Sassuolo : 89enne Carla Gorzanelli muore sbranata da due cani

Una donna di 89 anni è stata uccisa da due cani Amstaff dopo essere entrata accidentalmente nel cortile di una casa in stato confusionale. E' successo ieri sera a(Modena).

La vittima, Carla Gorzanelli, ha perso la vita a pochi metri dalla sua abitazione da cui sembra essere uscita, eludendo la sorveglianza della badante. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la scientifica, oltre al 118 nonostante l'Anziana fosse già morta all'arrivo. L'aggressione è avvenuta davanti a una bambina, che si trovava davanti alla porta della villa in attesa della madre. Si presume che i due cani possano aver aggredito Carla Gorzanelli per avere un istinto protettivo nei confronti della piccola. Sul luogo della tragedia è arrivato anche il figlio dell'Anziana, che cercava la madre che si era trasferita da casa: "Non era mai uscita di casa, non so come sia potuto succedere", le sue parole. Nel borgo di Sassuolo sono al lavoro anche la polizia scientifica e il medico legale. Alcune risposte alle domande sulla dinamica dell'accaduto potrebbero arrivare dalle telecamere di videosorveglianza della villa.

