Presentata la League of Legends Collection

Giocate con le Leggende grazie alla Logitech G League of Legends Collection:

Cuffie Gaming PRO X, Mouse Gaming PRO Wireless, Tastiera Meccanica Gaming PRO e MousePad Gaming G840 XL







Logitech G, brand di Logitech, e leader nelle tecnologie da gaming per gli accessori, in partnership con Riot Games, creatori di League of Legends, presentano oggi il League of Legends PC gaming gear ufficiale, una serie di prodotti collezionabili in edizione limitata.







Offrendo lo stesso altissimo livello di performance che ormai i fan si aspettano dai prodotti Logitech G, questa collaborazione è ideata con il ‘look and feel’ Hextech tipico di League of Legends, e include le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X, il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless, la Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica, e il MousePad Logitech G 840 XL.

"Quando ami un gioco come League of Legends, ti ci immergi come se fosse il tuo vero mondo", ha dichiarato Peter Kingsley, CMO di Logitech G. "Abbiamo costruito questa collezione in collaborazione con il team di League of Legends, basandoci sull'idea di unire i nostri prodotti e le nostre tecnologie di livello professionale con gli iconici design Hextech di League of Legends. Le cuffie, la tastiera, il mouse e il mousepad sono rivestiti con gli speciali colori di League, creando una collezione unica progettata per ispirare i gamer di tutto il mondo".

In League of Legends, Hextech è la tecnologia impregnata di magia che alimenta le regioni di Piltover e Zaun. Alla sua base, Hextech combina la geometria pulita e stratificata dell'architettura ispirata all'art deco con una forza magica guida, una combinazione di moderno e fantastico. Come linguaggio di design ufficiale del brand di League, Hextech non solo è all'origine del potere, ma funziona anche da vera e propria guida per i giocatori.

"Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con Logitech G", ha detto Ashley Maidy Head of Consumer Products, Riot Games. "Sono stati dei partner fantastici quando si è trattato di migliorare l'esperienza del giocatore e portare League of Legends alla vita. La nuova collezione pro-level eleva l'esperienza di qualsiasi gamer, traducendo la nostra tecnologia Hextech di League of Legends in eleganti prodotti incentrati sulle prestazioni".

Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X League of Legends Edition sono state create per ispirare i fan di League e progettate per elevare le prestazioni dei gamer di livello competitivo. Basate sulla collaudata tecnologia PRO X sviluppata con e per i professionisti Esports, queste cuffie dispongono di un design premium per il massimo del comfort e per una durata senza pari, tecnologia Blue VO!CE per comunicazioni eccezionali e suono surround 7.1 per la massima immersione.

La Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica League of Legends Edition è dotata di un design compatto e senza tastierino numerico, che libera spazio sul tavolo per chi utilizza mouse con bassa sensibilità. Dotata di Switch tattili GX Brown, offre un feedback percettibile senza essere troppo rumoroso. Questa tastiera è dotata di memoria programmabile LIGHTSYNC RGB, permettendo ai gamer di personalizzare e memorizzare il proprio pattern luminoso preferito.

Logitech G ha anche aggiunto il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless League of Legends Edition. Questo mouse è dotato di LIGHTSPEED Wireless, design ultraleggero, sensore HERO 25K per un puntamento super-preciso e una durata di 50 milioni di click. Con 4-8 pulsanti personalizzabili, compresi quattro pulsanti laterali rimovibili, il Mouse PRO Wireless offre controllo e precisione di livello professionale.

Il MousePad Logitech G 840 XL porta il Summoner's rift sulla tua scrivania. Il suo generoso formato extra-large di 900 mm x 400 mm offre un'altezza costante e stabile di 3 mm per eliminare le interferenze del mouse, offrendo allo stesso tempo il massimo delle opzioni di configurazione del gioco.

Come parte di una collezione che è molto più che un semplice setup da gaming, questi sono strumenti leggendari, forgiati dalla magia, temprati dalla scienza, e branditi dai campioni.

Prezzi e Disponibilità

A partire da oggi, tutti i prodotti sono disponibili su LogitechG.com. Le Cuffie da Gaming Logitech G PRO X League of Legends Edition al costo di 129,99 €, La Tastiera da Gaming Logitech G Meccanica League of Legends Edition al costo di 129,99€, il Mouse da Gaming Logitech G PRO Wireless League of Legends Edition al costo di 129,99 €, e il MousePad Logitech G 840 XL League of Legends Edition al costo di 49,99€.







