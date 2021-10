Agguato in strada a Milano : Paolo Salvaggio ucciso in una sparatoria

Omicidio a Milano. Un uomo di 60 anni è rimasto ucciso in una sparatoria. I proiettili lo hanno colpito alla testa, al viso e alla spalla. L'Agguato è avvenuto in via della Costituzione a Buccinasco, all'interno del capoluogo lombardo.

L'uomo coinvolto nella sparatoria, un uomo di 60 anni, è morto nonostante i soccorsi: era già ricoverato per arresto cardiaco - con manovre di rianimazione - all'ospedale di Rozzano, dove è morto poco dopo per gravi ferite da arma da fuoco. Dare fuoco. alla testa, al viso e alla spalla. Sul posto i carabinieri per ricostruire l'accaduto. La sparatoria sarebbe avvenuta poco dopo le 10 di lunedì 11 ottobre.

Secondo le prime ricostruzioni, due persone in motocicletta avrebbero sparato tre colpi alla vittima, in quel momento in bicicletta. Scesi dalla moto, i due sicari avrebbero sparato più colpi. L'uomo, con precedenti per droga, era agli arresti domiciliari e aveva il permesso di uscire per alcune ore al mattino. Le modalità suggeriscono quindi un Agguato pianificato, anche se tutte le ipotesi sono al momento aperte.

La vittima si chiama Paolo Salvaggio: di origini siciliane, era considerato uno spacciatore ed era stato coinvolto in molteplici operazioni antidroga.

