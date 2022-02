Agguato a Roma : Paolo Corelli ucciso in strada

Un uomo è stato ucciso in un Agguato ad Acilia, fuori Roma. È stato colpito da più colpi mentre usciva dal suo appartamento. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i primi sopralluoghi. Almeno tre spari, sentiti dai residenti del quartiere, e un uomo, in una pozza di sangue, trovato morto in strada. Giallo per la morte di Paolo Corelli, all'età di 48 anni. Omicidio a San Giorgio di Acilia, in via Alberto Galli, nelle prime ore di San Valentino. A dare l'allarme, intorno alle 6 del mattino di lunedì 14 febbraio, sono state le persone che abitano negli edifici che, sentendo la raffica di spari, hanno chiamato il numero unico di emergenza.

Il salvataggio è stato immediato, ma per Paolo Corelli - colpito uto due volte - non c'è stato niente da fare. Era già morto. L'esecuzione avvenne in via Ettore Roesler Franz, quasi all'incrocio tra via Domenico Morelli e via Alberto Galli.

La vittima, 48 anni, come è noto, è stata colpita da colpi di arma da fuoco proprio sotto casa. Paolo Corelli era appena uscito di casa. I carabinieri che indagano lo fanno con la bocca cucita e subito hanno iniziato a fare le prime scoperte e hanno avviato le indagini, alla ricerca dell'assassino. Al momento nessuna pista è esclusa.

Dalle 6:30 del mattino la strada è stata chiusa, con i soldati che ascoltano i testimoni sulla strada e recuperano i proiettili lasciati dopo l'imboscata. Gli investigatori di Ostia, che stanno coordinando le indagini, stanno cercando l'eventuale presenza di telecamere per ricostruire la dinamica del delitto.

