Ti violento, alzati la maglietta! insulti sessisti alla giocatrice Karolina Sarasua García

"Vado negli spogliatoi e ti violento", "togliti lae fammi vedere tutto". Queste sono solo due delle terribili frasi che, 17ennedi serie B dell'Osasuna, ha sentito tre giorni fa durante la partita della sua squadra contro l'SD Nueva Montaña da un gruppo di ragazzi che hanno assistito alla partita da fuori.

L'attaccante, numero 9 della squadra, però, ha avuto la brillante idea non solo di trarne profitto, ma ha preso carta e penna e ha segnato tutti gli insulti. Uno per uno, in una lista poi condivisa su Instagram e diventata virale anche su Twitter dove ha raccolto migliaia di condivisioni e messaggi di solidarietà, anche grazie all'aiuto dei compagni di entrambe le società, che hanno amplificato la sua denuncia. Dell'episodio vergognoso si è accorto anche l'arbitro di gara, Lucía Fernández Luna, che ha scritto nel verbale: "Nel secondo tempo ho notato la presenza, fuori dal campo, di cinque ragazzi intorno alla recinzione, nella zona del Centrocampo, dietro il mio assistente numero 2, di cui almeno uno con la tuta con lo stemma della casa, SD Nueva Montaña. Hanno fatto commenti offensivi sia ai giocatori che a me".

Comentarios que ha recibido hoy en un partido una jugadora del B.

Es lamentable que sigan ocurriendo cosas así sin ninguna consecuencia.

No tengo palabras ?? pic.twitter.com/oVfu35EfyT — María Blanco Armendáriz (@mariablancoo17) October 9, 2021

