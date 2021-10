Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition e altro in arrivo

In più, dettagli sugli eventi speciali e sugli aggiornamenti in GTA Online





La fine di questo mese segna un anniversario speciale per Rockstar Games: sono passati 20 anni dall’uscita di Grand Theft Auto III, il gioco che ha sguinzagliato i giocatori nella tentacolare metropoli di Liberty City, con un senso di libertà e un’immersione senza precedenti. Oltre a creare un percorso completamente nuovo per il genere open world, Grand Theft Auto III ha lanciato il fenomeno culturale della saga di Grand Theft Auto, insieme ai due nuovi e altrettanto leggendari capitoli della serie, Grand Theft Auto: Vice City e Grand Theft Auto: San Andreas.

Vogliamo ringraziare tutti i fan di Grand Theft Auto che ci hanno supportato negli ultimi vent’anni. L’amore della community per questi giochi ci ha permesso di migliorare e di innovare la saga in ogni nuovo capitolo.





Per festeggiare questo importantissimo anniversario, oggi siamo lieti di annunciare che tutti e tre i giochi saranno disponibili per le piattaforme di ultima generazione in Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition, che li renderà giocabili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e su PC tramite il Rockstar Games Launcher. Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition comprenderà grandi miglioramenti grafici e un ammodernamento del gameplay per tutti e tre i titoli, senza inficiare il loro stile classico e inconfondibile e la loro atmosfera. Non vediamo l'ora di condividere altri dettagli su questi rivoluzionari titoli nelle prossime settimane!

Per preparare il loro lancio, la prossima settimana inizieremo a rimuovere le versioni esistenti dei titoli classici dai principali rivenditori digitali. Per ulteriori informazioni, visita il sito del Supporto di Rockstar Games . In più, Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition sarà disponibile per iOS e Android nella prima metà del 2022.





Per finire, come parte dei festeggiamenti per il ventesimo anniversario di GTAIII, abbiamo inserito negli eventi autunnali in arrivo su Grand Theft Auto Online una serie di articoli speciali da collezionare, tra cui capi commemorativi e livree.









Forniremo maggiori dettagli su come ottenerli nelle prossime settimane all’interno dei nostri eventi in GTA Online. Gli eventi di questo mese comprenderanno anche delle sorprese speciali, tra cui l’arrivo imminente di alcune attività insolite nei pressi di Southern San Andreas...

In più, stiamo continuando a migliorare e a far evolvere GTA Online. Come avrai notato, di recente abbiamo iniziato a inserire e a eliminare a rotazione dal gioco alcune modalità Competizione e alcune attività create dai giocatori. GTA Online offre una vasta gamma di meccaniche di gioco, e ospita più di mille attività create da Rockstar e decine di milioni di attività create dai giocatori sin dalla sua uscita. Mettendo in atto la rotazione delle attività create da Rockstar, non solo saremo in grado di liberare spazio per le nuove missioni e le nuove modalità, ma avremo anche la possibilità di migliorare il matchmaking concentrando l’attenzione della community su un elenco attività più azzeccato.

Questo ci permetterà di riportare nel gioco al momento giusto le attività più adatte all’atmosfera dei nostri eventi stagionali o speciali e di dare meno visibilità a quelle meno amate dal pubblico, oltre che di dare il giusto risalto ai classici più trascurati o alle attività preferite dei fan per premiarli con dei bonus, come è avvenuto la scorsa settimana con il ritorno di La miglior difesa, Sumo e altro ancora.

Stiamo anche cercando di migliorare l’esperienza di gioco di GTA Online sia per i nuovi giocatori che per quelli di lunga data con l’uscita di GTA Online per PS5 e per Xbox Series X|S, prevista per il prossimo marzo. Segui il Newswire di Rockstar per saperne di più e per avere maggiori informazioni sulle versioni espanse e migliorate di GTAV e GTA Online in arrivo nei prossimi mesi.

Più avanti nell’arco di quest’anno, preparati a cimentarti con una nuova, eccitante avventura di GTA Online: dei vecchi contatti e dei cari amici avranno bisogno del tuo aiuto per espandere i loro affari con un’impresa ricca di sorprese.

Ne parleremo molto presto!



