Nuovo video di DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET

i giocatori di Nintendo Switch possono ora giocare il terzo arco di storia aggiuntivo diDRAGON BALL Z: KAKAROT che include le lotte di Trunks in un mondo disperato. Nel DLC TRUNKS IL GUERRIERO DELLA SPERANZA perDRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET giocherai la storia di un mondo alternativo in cui Goku è stato sopraffatto dalla sua malattia al cuore e molti dei difensori della terra sono caduti di fronte ai fratelli Androide 17 e Androide 18. In questo mondo immerso in uno stato di costante paura e caos, Trunks sarà l’unica e ultima speranza!





DRAGON BALL Z: KAKAROT + A NEW POWER AWAKENS SET

per Nintendo Switch include il gioco base e “A New Power Awakens” Parte 1 e 2.

TRUNKS IL GUERRIERO DELLA SPERANZA è incluso nelle edizioni Deluxe e Ultimate o può essere acquistato separatamente.







Altre News per: nuovovideodragonballkakarotpowerawakens