Controller Wireless e Cuffie stereo per il 20° anniversario di Xbox

In occasione del suo 20° anniversario, Xbox ha annunciato l’arrivo di due speciali hardware, l’esclusivoController Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario e le Cuffie stereo per Xbox Edizione speciale 20° anniversario.

Il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario è caratterizzato da una finitura nera traslucida con interni argentati che risaltano ogni dettaglio. Inoltre, le impugnature posteriori e il D-pad sono rifiniti con l’iconico colore verde che rimanda al primo logo storico di Xbox.

Il nuovo Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° è compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows e dispositivi mobile.

Le nuove Cuffie stereo per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario presentano un corpo nero traslucido con interni argentati, con dettagli verdi sul microfono, all'interno e all'esterno dei padiglioni auricolari.

Il nuovo hardware garantisce nitide prestazioni audio e presenta, tra le altre feature, cuscinetti auricolari di alta qualità e una manopola per il controllo del volume sul padiglione destro.

Prezzi e disponibilità

Il Controller Wireless per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario è disponibile per il pre-order sulMicrosoft Store e presso i principali retailer al prezzo di 64,99€, prima della disponibilità generale del prossimo 15 novembre.

Le Cuffie stereo per Xbox – Edizione speciale 20° anniversario sono disponibili per il pre-order solo sulMicrosoft Store allo stesso prezzo di 64,99€, prima della disponibilità generale del prossimo 15 novembre.

