Covid, svolta della Fda USA: vaccino annuale solo per over 65 e persone ad alto rischio

La Fda USA aggiorna le linee guida sul vaccino Covid-19, raccomandandolo annualmente solo per over 65 e persone ad alto rischio, mentre per i più giovani senza condizioni critiche si preferisce una strategia più mirata, basata su nuovi studi clinici.

Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration (Fda) cambia strategia sulla campagna vaccinale contro il Covid-19: il vaccino annuale non sarà più raccomandato per chi ha meno di 65 anni e non presenta condizioni cliniche che aumentano il rischio di malattia grave.

Nuove linee guida e studi clinici per i più giovani

Il cambio di rotta arriva con l’aggiornamento delle linee guida dell’agenzia americana, che riflettono un approccio più mirato alle fasce di popolazione realmente vulnerabili. La Fda chiederà ora ai produttori di vaccini di avviare nuovi studi clinici per verificare l’efficacia delle dosi annuali nei giovani adulti e nei bambini sani.

Il Commissario della Fda, Martin Makary, e il nuovo direttore del Center for Biologics Evaluation and Research, Vinay Prasad, hanno firmato un articolo pubblicato sul New England Journal of Medicine in cui sollevano dubbi sulla reale necessità di somministrazioni annuali per gli adulti sani sotto i 65 anni. Nel testo si legge: “Semplicemente non sappiamo se una donna sana di 52 anni, con indice di massa corporea normale, che ha già avuto il Covid tre volte e ha ricevuto sei dosi, trarrà beneficio da una settima”.

La revisione delle raccomandazioni si inserisce in un contesto in cui l’immunizzazione continua a essere considerata importante per gli anziani e le persone fragili, ma meno urgente per chi ha già sviluppato una certa resistenza al virus.