Make up: come creare un ematoma realistico per Halloween

Mentre a Carnevale abbiamo l’abitudine di travestirci seguendo i nostri sogni e desideri, per Halloween la preferenza va verso travestimenti macabri, grotteschi o addirittura spaventosi. Sapere come creare un effetto scenico da paura può consentire di evitare spese inutili per i travestimenti di Halloween. Sarà infatti sufficiente vestirsi come ogni giorno, simulando però un ematoma sul viso o sulle braccia. Per farlo non serve essere dei maghi del make up, è sufficiente seguire qualche piccolo consiglio.

La base prima di tutto

Partiamo dal dire che i colori di un ematoma non sono mai omogenei: mentre la “botta” si evolve la pelle assume dapprima un colore giallastro, per poi scurirsi in alcune zone. Il blu e il verde sono gli altri classici colori di un bell’ematoma. La base dovrebbe essere quindi giallastra: il colore va steso in modo abbastanza omogeneo, in modo che la pelle appaia completamente giallastra. Si può anche mescolare un ombretto giallo, o verde acido, a un fondotinta di colore chiaro, in versione waterproof. In questo modo il fluido fungerà da base e manterrà inalterati i colori dell’ematoma nel tempo.

Simulare una botta

Dopo aver steso uniformemente la colorazione giallastra si procede utilizzando una piccola spugna, possibilmente dai contorni poco netti: consentirà di dare vita a macchie non uniformi di colore, più simili a come appare un vero ematoma. Si procede applicando sulla pelle giallastra del colore nero e marrone, tamponando leggermente per dare vita a zone di colori differenti. Anche il blu e il viola aiutano a rendere più realistica la botta sulla pelle. Si consiglia di evitare l’uso di quantitativi eccessivi di ombretto, perché altrimenti si noterà in modo evidente il fatto che si tratta di un trucco creato ad arte. Quando la chiazza, il livido, appare come lo si desiderava è consigliabile sfumarne i contorni, utilizzando un pennello.

Quali prodotti

Un make up fatto ad arte dura di più se lo si prepara con prodotti di qualità. Il consiglio è quello di usare prodotti appositamente studiati per il make up, che sono ben tollerati dalla pelle e in alcuni casi sono formulati per ottenere un effetto di lunga durata. In questo modo il trucco di Halloween si manterrà perfetto per diverse ore. In commercio si trovano anche piccole bombolette di prodotti per fissare il trucco: spruzzarli sul livido eviterà che si sbavi o che stinga sui tessuti o al passaggio delle mani.

Mascherare un livido

Se ad Halloween c’è chi cerca di creare ad arte un livido finto, può capitare di dover mascherare un ematoma che si ha realmente. Ad esempio chi deve fare la fotografia per il passaporto di solito preferisce evitare di mostrarsi con un livido su un documento ufficiale. Anche in questo caso il make up ci può aiutare, ma per limitare la visibilità di un ematoma invece che per metterlo in bella mostra. Si utilizza in questo caso un fondotinta chiaro, coprente e water proof. Lo si stende uniformemente sul livido, in modo da renderlo del tutto invisibile; si fissa con poca cipria e si è pronti per farsi scattare una fotografia.

