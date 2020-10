E-commerce in Italia : ecco dove stare tranquilli, i migliori del 2020

La pandemia ha portato a un cambiamento radicale delle nostre abitudini con una rapidità sorprendente, e la rivoluzione che viviamo ogni giorno riguarda sia i gesti quotidiani più banali - come la semplice stretta di mano per salutarci - che le abitudini di vita come lo smart work, la comunicazione a distanza e lo shopping online.

Il potere d'acquisto delle famiglie è crollato e anche gli appuntamenti di shopping non sono più gli stessi, tra risparmi familiari e assalti ai negozi che propongono sempre nuove promozioni per aumentare le scarse vendite.

Questo è il motivo per cui c'è stato un boom delle vendite online e degli investimenti nell'e-commerce. Negli Stati Uniti, dove l'impatto economico del coronavirus è stato maggiore, secondo App Annie è previsto un aumento del 50% nel quarto trimestre del 2020 rispetto al 2019. Le persone faranno sempre più cose su internet e secondo le stime si supererà il miliardo di ore, considerando solo gli smartphone Android.

Oltre ai clienti, il mondo è cambiato soprattutto per chi vende e per chi deve adattarsi a questo 'nuovo' mercato che, sopratutto nella fase iniziale, può dipendere molto dalla capacità di riuscirsi ad inserire con prodotti valiti e competitivi. Come apprendiamo dalle pagine della web agency Linkware, agenzie esperta nella creazione di siti di e-commerce : "Chi vuole vendere online sa bene quanto è difficile prendere decisioni, senza una adeguata assistenza, con l’obbiettivo di arrivare primi sul mercato con un nuovo prodotto o una nuova idea."

La settimana scorsa Il Corriere della Sera, in collaborazione con Statista ) ha presentato la lista dei 40 migliori siti di e-commerce in Italia da un elenco di oltre 7.000 negozi online. La valutazione è stata fatta sull'esperienza d'uso dei potenziali clienti, e sui mezzi di pagamento forniti, sul servizio clienti e sulla presenza di informazioni per il consumatore. Ecco i migliori del 2020.

Alimentari (cibi e bevande)

Tibiona.it

Fruttaweb.com

Lindt.it

Eataly.net

Cibousa.com

Elettronica (elettronica di consumo)

Samsung.com

Ollo.it

Eshop.asus.com

Smartgeneration.it

Elettrovillage.it

Mecshopping.it

Nico.it

Nohowstyle.com

Dressinn.com

Fratinardi.it

Salute e bellezza (cosmetici, prodotti per la persona)

Profumomania.com

Douglas.it

Salustore.com

Caddys.it

Marionnaud.it

Sport (articoli sportivi)

Lacertosus.com

Fitbit.com

Laselleriaonline.it

Myselleria.it

Enerfitsport.it

Tempo libero e media (libri, media, videogames)

Libraccio.it

Ilgiardinodeilibri.it

Multiplayer.com

Mondadoriperte.it

Macrolibrarsi.it