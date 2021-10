Farming Simulator 22: una galleria di immagini dedicata a tre nuove meccaniche

Videogiochi Console e Accessori

GIANTS Software si appresta a introdurre una nuova serie di più meccaniche di gioco inFarming Simulator 22: la pacciamatura, la raccolta di pietre e la rullatura del terreno. Queste tre nuove funzionalità renderanno ancora più realistica l’esperienza di gioco e permetteranno di migliorare ulteriormente la resa dei terreni agricoli.

La pacciamatura è un'operazione, largamente utilizzata in agricoltura e giardinaggio, che si effettua ricoprendo il terreno con uno strato di materiale organico, al fine di impedire la crescita delle erbacce, mantenere l'umidità nel suolo e proteggere il terreno dall'erosione dall'azione della pioggia battente. In Farming Simulator 22 questa operazione diventa parte integrante dell'aumento della resa dei terreni così nella vera agricoltura. I giocatori potranno infatti ricoprire gli spazi ristretti tra le loro vigne e i loro uliveti con erba appena tagliata per aumentare la fertilità del terreno.

Le pietre che si trovano nei terreni, che possono danneggiare per le macchine agricole, dovranno essere dissotterrate e rimosse. A seconda delle dimensioni sarà necessario utilizzare uno strumento apposito connesso a un trattore o utilizzare dei rulli compressori che le spingeranno sotto il terriccio ricco di sostanze nutritive.

Videogiochi Console e Accessori

Altre News per: farmingsimulatorgalleriaimmaginidedicatanuovemeccaniche