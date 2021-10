Volvo XC40 Recharge, 100% elettrica. Come averla con formula Noleggio a Lungo Termine

La nuova Volvo XC40 Recharge completamente elettrica è la prima auto del brand svedese che inaugura la totale elettrificazione della gamma prevista per il 2030. Modello ideale per gli appassionati di auto sportive, ma che non intendono rinunciare ad una guida confortevole e sicura.

Ovviamente, per chi vorrebbe possedere un’auto del genere, i costi non sono da sottovalutare, e non solo dell’acquisto, ma anche di una serie di servizi necessari per mantenerla sempre efficiente e in perfette condizioni. Ad esempio, in caso di guasti, manutenzione, sostituzione del pacco batteria, i costi sono considerevoli.

E allora, cosa fare? Come avere la Volvo XC40 Recharge totalmente elettrica e al contempo liberarsi di spese accessorie come assicurazione, bollo, revisione, manutenzione e tanto altro? Con la formula di noleggio a lungo termine proposta da Noleggio Semplice avere la Volvo XC40 Recharge tutta per sé è facilissimo, e si può perfino scegliere l’auto personalizzandola in base alle proprie esigenze.

Non solo, alla fine del contratto, si potrà scegliere una nuova auto e vivere la meravigliosa esperienza di guida che questo Suv compatto regala. Scopriamo dunque tutte le caratteristiche di quest’auto dotata della funzione one pedal, che assicura una guida semplificata e assolutamente piacevole!

Volvo XC40 Recharge, il Suv elettrico compatto dal design accattivante

Suv compatto, dal design accattivante e dalle linee equilibrate, la Volvo XC40 Recharge elettrica misura 4,43 m di lunghezza, 1,86 m di larghezza, 1,65 di altezza, e 2,72 di passo. L’ampio carico del bagagliaio, che da 460 litri assume una capacità di 1336 litri con i sedili reclinati, la rende una vettura adatta per tutta la famiglia, ma pur sempre dall’animo sportivo.

Elegante e dalla forte personalità, è dotata di interni sobri e raffinati, realizzati con materiali di altissima qualità, adattati alla potenza di un Suv dotato di tante funzioni tecnologiche. Ad esempio, sul sistema di infotainment è presente il nuovo software Android, che assicura tanti vantaggi, offre possibilità di personalizzazione, un alto livello di intuitività e l’introduzione di Google Maps e Google Play Store.

Un’altra novità introdotta è anche l’assistente personale digitale Google Assistant, compatibile con la domotica di casa e utile perché può dare al conducente informazioni sulle condizioni della vettura, può sintonizzare la radio, modificare la temperatura del climatizzatore e molto altro.

Batterie, autonomia e motori della Volvo XC40 Recharge elettrica

La Volvo XC40 Recharge ha una carica straordinaria grazie alla presenza di due motori elettrici da 204 cv ciascuno, uno posto sull’asse anteriore e l’altro su quello posteriore, capaci di erogare una potenza pari a 408 Cv e 660 Nm di coppia.

A questa configurazione con trazione integrale è abbinata una batteria agli ioni di litio da 75 kWh, che assicura alla vettura un’autonomia di 418 km. Anche i tempi di ricarica della batteria sono molto buoni: la batteria può essere infatti ricaricata in 40 minuti all’80% della capacità utilizzando un dispositivo di ricarica rapida come quelli presenti in una stazione da 150 kw. Se invece la ricarica viene effettuata da una colonnina da 11 kw la batteria impiega 8 ore per ricaricarsi.

Un’altra cosa importante da notare è che il pacco batterie si trova sul pavimento dell’auto, scelta strategica perché assicura un baricentro basso e migliora la stabilità, oltre che garantisce una guida più sportiva. In più, Volvo ha aggiunto anche una novità per mantenere in buone condizioni il più a lungo possibile le batterie.

Si tratta di una gabbia protettiva appositamente studiata per ridurre i guasti in caso di anomalie o incidenti. Infine, con una massima velocità di 180km/h, come da un anno a questa parte sono tutte le altre Volvo, la XC40 Recharge è la vettura perfetta per chi è in cerca di sicurezza.

Performance, esperienza di guida e tecnologia Adas



Semplicissima e piacevole da guidare grazie alla funzione one pedal, l’esperienza di guida con la Volvo XC40 Recharge completamente elettrica è decisamente unica e rilassante.

Infatti, questa speciale funzione one pedal massimizza il freno motore, il che vuol dire che l’auto è capace di arrestarsi senza la necessità di pigiare il pedale freno. Al contempo il livello di batteria si mantiene più alto rispetto a quando vengono usati tutti e due i piedi.

Dinamica, sicura e particolarmente divertente da condurre, questa vettura ha anche una eccellente accelerazione, in soli 4,9 secondi va infatti da 0 a 100, e sono davvero tanti considerato il suo peso che è di 2200 kg.

La prima auto 100% elettrica del marchio Volvo è anche dotata della tecnologia Adas, Advanced Driver Assistance Systems,una nuova piattaforma scalabile di sensori con software progettato e sviluppato da Zenuity, la joint venture di Volvo e Veoneer.

Il brand svedese ha puntato molto su questa tecnologia e ha annunciato che questa tipologia di sensori sarà il punto di riferimento dei sistemi di sicurezza anche sui modelli che verranno progettati nel futuro.

