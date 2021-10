Blaze e le mega macchine: Piloti di Axle City disponibile su Console, Stadia e PC

Videogiochi Console e Accessori

Oggi Outright Games e Nickelodeon hanno rilasciatoBlaze e le mega macchine: Piloti di Axle City – il primo videogioco basato sulla serie animataBlaze e le mega macchine – disponibile per Nintendo Switch, PlayStation, Xbox (solo in versione digitale in Italia), Stadia e PC.

Unisciti a Blaze, al suo pilota AJ e a tutti gli amati personaggi come Starla, Pickle, Crusher e tanti altri, per un velocissimo gioco di corse con i kart! Grazie a personaggi personalizzabili con abilità uniche da attivare, tante feature educative STEM e una guida automatica con controlli semplificati opzionali, questo gioco è perfettamente adatto anche ai più piccoli.

Ma il divertimento non è solo per i più piccoli! La modalità cooperativa per 4 giocatori a schermo diviso significa che tutta la famiglia o gli amici possono unirsi alle corse.







