Blaze e le mega macchine: Piloti di Axle City Recensione PS4

Blaze e Le Mega Macchine Piloti Di Axle City



Il publisher Outright Games, specializzato in titoli che sfruttano le licenze dei cartoni più famosi per bambini, ha rilasciato Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City, un titolo racing ispirato alla serie animata. Blaze e le mega macchine è una serie animata educativa creata da Jeff Borkin e Ellen Martin, prodotta dalla Nerd Corps Entertainment e DHX Media e distribuita da DHX Media e Viacom Media Networks. Nel nostro paese va in onda principalmente su Cartoonito. Blaze è un monster truck rosso guidato dal suo pilota AJ, un ragazzo di 13 anni. Insieme ad altri monster truck - Starla, Darington, Stripes, Wattsm, Zeg ecc - ogni giorno cercano di battere il loro rivale Crusher attraverso sfide e gare avventurose.





Gameplay

Il titolo è un racing arcade con ambientazioni e location prese dalla serie animata. Il gameplay è semplice e studiato appositamente per i bambini. Iniziando a giocare, si nota subito che il target è proprio quello. Il gioco ha tre livelli di difficoltà che cresce con una curva abbastanza graduale. Il design delle piste in Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City è fatto su misura per insegnare ai bambini come correre correttamente gara dopo gara. Ogni personaggio ha solo una mossa speciale attivabile una volta raccolte dieci chiavi inglesi sparse per le piste. Tuttavia, la mossa speciale diè un potenziamento davvero potente che rende completamente inutile ogni altro personaggio del gioco. La fisica è ridotta al minimo, mentre alcuni personaggi sono molto più veloci e utili di altri.Vincendo la principale modalità Campionato, i giocatori alzeranno al cielo la Coppa deldi Axle City. Per farlo, dovranno primeggiare in svariate gare composte ognuna da otto giri. In alcune piste si trovano delle rampe dalle quali saltare per superare gli avversari, mentre in altre si dovranno fare delle derapate per gareggiare al meglio. La giocabilità e il sistema di guida sono davvero semplici e intuitivi. Molto divertente la modalità multigiocatore in locale fino a un massimo di quattro giocatori che potranno sfidarsi grazie allo schermo condiviso. Peccato per la mancanza di una modalità multigiocatore online.





Comparto Tecnico



Dal punto di vista tecnico da un titolo come questo non si deve pretendere troppo. Tecnicamente il gioco è da migliorare. Su PS4 la grafica è accettabile e i 30fps si raggiungono anche se non rimangono sempre fissi. Quindi, il titolo ha bisogno di una patch per rimettere tutto al suo posto. Gli sviluppatori hanno realizzato delle schermate di caricamento educative abbastanza decenti se si considera il pubblico a cui è destinato il gioco. Il comparto sonoro è senza infamia e senza lode. Il doppiaggio è buono mentre la colonna sonora è ottima. Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City in generale ha delle prestazioni accettabili e piacerà di sicuro a tutti i bambini che seguono la serie animata in tv.





Conclusioni

Voto 6/10

Anche se è un gioco di corse per bambini, non capisco perchè Blaze e le mega macchine Piloti di Axle City non sia stato ottimizzato a dovere per PS4. Infatti, sembra che la situazione non cambi molto sulle altre. Al momento il titolo raggiunge la sufficienza, ma di sicuro sarà ottimizzato con una patch in futuro. In quel caso, il voto potrebbe salire di un bel pò. Al momento mi sento di consigliarlo solo ai bambini che seguono la serie animata su Cartoonito.

