Cosmo contro la decisione sulle capienze: Basta distanziamento altrimenti scendiamo in piazza

A Fanpage, Cosmo è un fiume in piena quando commenta il parere del CTS sulle capienze per quello che riguarda gli spettacolo dal vivo. Anzi è proprio arrabbiato, lui che nelle settimane scorse si era speso tanto per cercare di trovare un punto d’incontro con la Politica.

“E’ ridicolo, da farsi ridere dietro da tutta Europa. Mi fa ridere arrivare a questo punto e fregiarsi di questa grande prudenza, di questa grande saggezza, mi sembra soltanto che sottotraccia si dica che vaccinarsi e il green pass non servano a niente. Sembra quello l'unico messaggio, non ce n'è un altro. Quindi bisogna decostruire quello che viene detto: se non è sicuro trovarsi insieme dopo che ti sei vaccinato, hai fatto un tampone, allora non serve tutto a niente, è una contraddizione enorme, sono stufo marcio.”

“Certo, apertura totale ma con green pass, siamo in una fase di passaggio, bisogna ridurre il rischio ma per ridurre il rischio c'è il green pass, Basta. Sfruttassero l'obbligo del green pass per i lavoratori con l'unico modo per cui abbia senso farlo: permettendo l'aggregazione, togliendo il distanziamento, anche perché tanto i cittadini il distanziamento lo stanno togliendo dappertutto, non esiste più, perché deve esserci in un luogo in cui sicuramente sono tutti vaccinati o tamponati?”

“L'80% è solo facciata, una sala concerto o un cinema, ormai, o lo apri o lo chiudi. La politica è un equilibrio di visioni, una contrattazione, ma non si può dare questo contentino a metà strada tra quello che mi chiede la società civile e quello che mi dice il CTS, va fatta una scelta un po' più intelligente.”

Altre News per: cosmocontrodecisionesullecapienzebastadistanziamento