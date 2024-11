Quelle Histoire: un viaggio nel cosmo e nell'origine della vita

Dai testi mesopotamici del 2500 a.C fino alla prima donna europea al comando dell’ISS, Il Sistema solare è il nuovo volume dedicato alla storia della scoperta spaziale, ricco di quiz divertenti, giochi interattivi e approfondimenti dedicati ai pianeti e agli scienziati che hanno “definito” la volta celeste

E dopo aver esplorato lo spazio profondo si torna sulla nostra Terra con La comparsa della vita, un’appassionante avventura che va dal Big Bang alla teoria dell’evoluzione di Charles Darwin

Quando è stato avvistato per la prima volta Venere? Chi ha scoperto gli anelli di Saturno? E ancora… Cos’è il brodo primordiale? Queste sono solo alcune delle domande a cui i piccoli lettori e le piccole lettrici potranno trovare risposta ne Il sistema Solare e La comparsa della vita, i due nuovi libri presentati da Quelle Histoire, leader in Francia per la pubblicazione di libri di storia destinati a bambine e bambini. Ricchi di illustrazioni, giochi didattici e quiz interattivi, queste novità offrono una visione chiara e coinvolgente della storia scientifica, raccontando in modo innovativo i grandi misteri dell'Universo e del nostro pianeta e stimolando la curiosità e il desiderio di approfondimento attraverso un equilibrato mix di rigore scientifico e narrazione avvincente.

La grande collezione Quelle Histoire, pensata e sviluppata per dare vita a veri e propri itinerari di lettura sempre più affascinati e ricchi di collegamenti, si arricchisce ulteriormente con due biografie dedicate ad altrettanti scienziati: il nuovo volume su Charles Darwin e il best seller Galileo Galilei.

Il racconto de Il Sistema solare parte dalla definizione di pianeta per poi entrare nel vivo del nostro sistema planetario alla scoperta dei corpi celesti che lo compongono: dal piccolo Mercurio, conosciuto fin dall’antichità ma sorvolato per la prima volta nel 1974 dalla sonda Mariner 10, alla “stella del mattino” Venere, osservato per la prima volta nel II millennio a.C. Si arriva così alla Terra, il nostro “pianeta azzurro”, prima di avventurarsi verso Marte, che porta il nome del dio della guerra e che ha visto l’atterraggio del buffo rover Curiosity nel 2012, a oggi unico “abitante” del pianeta rosso. Attraversando la fascia di asteroidi, si passa a Giove, il pianeta più grande del Sistema solare, studiato per la prima volta da Galileo Galilei che nel 1610 con il suo telescopio ne scoprì i 4 satelliti. Ed è sempre Galileo ad avvistare e descrivere per la prima volta i famosi anelli di Saturno, ma solo dopo 500 anni la sonda Pioneer 11 riesce a sorvolare questo gigante gassoso. Il libro porta poi bimbe e bimbi ai confini del Sistema solare per scoprire gli ultimi due pianeti: il gelido Urano, avvistato per la prima volta nel XVIII secolo, e Nettuno, sorvolato dalla sonda Voyger 2 “solo” 35 anni fa, nel 1989. Con la sua linea del tempo Il Sistema solare ripercorre anche le grandi tappe dell’esplorazione spaziale e i suoi protagonisti: dai grandi scienziati che muniti di binocoli e telescopi si sono avventurati alla scoperta della volta celeste, a uomini e donne che nella storia più recente hanno affrontato le missioni spaziali come Francesco Malerba, primo italiano ad andare nello spazio, e Samanta Cristoforetti, la prima donna europea al comando dell’ISS, la Stazione spaziale internazionale. Il volume si conclude con una vera e propria novità: le carte d'identità riportanti i dati astronomici di ogni pianeta, che permette ai più piccoli di avere un chiaro schema delle caratteristiche principali dei corpi celesti, come le loro dimensioni, la distanza dal Sole o il numero di satelliti.

Altra grande novità in ambito scientifico, La comparsa della vita accompagna i giovani lettori e le giovani lettrici in un viaggio attraverso miliardi di anni di storia cosmica, raccontando in modo semplice e coinvolgente come la vita abbia preso forma sulla Terra. Si parte dal Big Bang, l’evento che ha dato origine all’Universo circa 13,8 miliardi di anni fa e, attraverso una narrazione chiara e immagini suggestive, si scopre poi come da una minuscola particella di energia e materia si siano formate le stelle, le galassie e i pianeti, inclusa la Terra. Qui, l'accento viene posto su come la formazione dell’atmosfera e la presenza di acqua liquida abbiano creato le condizioni ideali per lo sviluppo della vita. Il testo introduce poi il concetto di evoluzione chimica, spiegando come degli elementi si siano combinati in un "brodo primordiale" che ha dato origine alle prime forme di vita, gli organismi unicellulari. Bambine e bambini hanno quindi modo di scoprire che questi microrganismi sono stati i primi abitanti della Terra e che, grazie a milioni di anni di evoluzione, da essi si sono sviluppati tutti gli organismi complessi, inclusi gli esseri umani. Questo volume racconta nel dettaglio anche le importanti scoperte scientifiche che hanno contribuito al processo scientifico, come la teoria della selezione naturale di Charles Darwin, e non mancano riferimenti alla scoperta di fossili e alle teorie di scienziati come Louis Pasteur e Alexander Oparin, offrendo uno spunto per comprendere come nuove ricerche potrebbero rivoluzionare ciò che sappiamo sulla vita e la sua origine.

Ad arricchire questo percorso ludico-didattico sono le biografie dedicate ad altrettanti celebri protagonisti della storia scientifica: Charles Darwin e Galileo Galilei.

Il nuovo libro dedicato a Charles Darwin racconta l’avventurosa vita del naturalista inglese, dall’infanzia fino alle sue teorie rivoluzionarie sull’evoluzione e la selezione naturale. Attraverso episodi chiave come il viaggio sulla HMS Beagle e l’osservazione delle specie animali alle isole Galápagos, il libro spiega come Darwin sia arrivato a formulare l’idea dell’evoluzione. Anche in questo caso, la narrazione è supportata da immagini e giochi che aiutano i lettori e le lettrici più giovani a comprendere concetti complessi, come la selezione naturale, e ad appassionarsi alla scienza.

Il volume su Galileo Galilei ripercorre la vita del grande scienziato, dai suoi primi anni a Pisa fino alla sua condanna da parte dell’Inquisizione. La narrazione esplora il suo percorso accademico, le prime invenzioni e i contributi fondamentali alla scienza, come la scoperta delle leggi del pendolo e la rivoluzionaria teoria eliocentrica, basata sull’osservazione del cielo con il cannocchiale. La struttura del libro è pensata per coinvolgere bimbe e bimbe con giochi interattivi e domande per stimolare la curiosità sui concetti scientifici, come la caduta dei gravi e le orbite planetarie.

Distribuiti da ALI nelle librerie italiane e disponibili su Amazon, i libri Quelle Histoire, scritti e illustrati in chiave “kids” con una formula di edutainment unica nel suo genere, sono in grado di rendere divertente ed efficace l'apprendimento ai più piccoli. Caratterizzati da una grafica originale, distintiva, moderna e colorata, vero marchio di fabbrica della casa editrice, e pensati in particolare per bambini che frequentano la scuola elementare, i racconti sono scritti con uno stile narrativo semplice e immediato e accompagnati da illustrazioni moderne, mappe, linee del tempo e giochi educativi.

Tutte le edizioni per l'Italia sono a cura di Erika Gualandri. Le illustrazioni sono realizzate da un team di grafici e designer che seguono lo stile creato appositamente per la collana da Bruno Wennagel, co-fondatore di Quelle Histoire insieme ad Albin Queru.

I libri per bambini di Quelle Histoire -

Quelle Histoire ci porta in Egitto - DAL 16 OTTOBRE IN TUTTE LE LIBRERIE E DIGITAL STORES I MITI&LEGGENDE QUELLE HISTOIRE ARRIVANO NELL’ANTICO EGITTO ALLA SCOPERTA DELLE DIVINITÀ EGIZIE, DA ISIDE E OSIRIDE AD ANUBI Gli dèi e le dee degli antichi faraoni entrano nella collana Quelle Histoire dedicata alla mitologia con un nuovo volume premium edition, ricco di storie e illustrazioni, e due nuovi libri in formato classico da portare sempre con sé per un viaggio alla scoperta dei misteriosi miti egizi Quelle Histoire, leader in Francia nella pubblicazione di libri storici per bambini, presenta tre nuovi affascinanti volumi dedicati al mondo della mitologia egizia: l’antologia nel formato premium edition Divinità egizie, sulle leggende del pantheon, e le edizioni in formato classico, perfette da portare sempre con sé, su Anubi, il misterioso dio dalla testa di sciacallo, guida delle anime e protettore dei defunti, e Iside e Osiride, coppia divina la cui epopea di amore, tradimento e rinascita ha ispirato racconti senza tempo.

Libri per bambini Quelle Histoire - RITORNO TRA I BANCHI DI SCUOLA SOTTO IL SEGNO DELL’ARTE CON LA GIOCONDA E LEONARDO DA VINCI La collezione di Quelle Histoire si arricchisce con il nuovo titolo dedicato al quadro più famoso del mondo e porta i piccoli lettori e le piccole lettrici in un viaggio ricco di avventure alla scoperta dei segreti del genio fiorentino del Rinascimento e del suo più celebre capolavoro Per l'inizio del nuovo anno scolastico, Quelle Histoire - casa editrice francese di libri di storia per bambini - propone un nuovo entusiasmante itinerario di lettura con due volumi dedicati al Rinascimento: La Gioconda, novità assoluta della collezione, e Leonardo da Vinci, una delle sue monografie più amate.