Overwatch – la nuova mappa deathmatch Malevento è disponibile

Durante la tua visita a Malevento, potrai goderti un pranzo accompagnato da un fresco bicchiere di vino bianco su un patio con vista su colline verdeggianti, potrai guardare le mongolfiere che volano sopra la campagna, passeggiare per le strade acciottolate tra file di edifici ricoperti di edera e molto altro ancora. La città vanta una ricca storia (e ancor più ricchi benefattori che ne hanno finanziato la recente ricostruzione): Malavento ha il posto giusto per tutti i gusti, che si tratti di fiancheggiatori veloci, tank che colpiscono duro o esperti dell'ambiente che preferiscono giocare al limite.

Thomas, progettista di livelli senior del team di Overwatch, discute con noi della nuovissima mappa Deathmatch: Malevento.

La storia della progettazione di Malevento inizia a Rialto, la prima mappa Trasporto presentata ai giocatori durante la missione Ritorsione dell'evento Archivi. Il team inizialmente ha pensato a Malevento come a un'estensione della mappa esistente, allontanandosi poi dal proposito quando è comparsa una nuova idea: un'idilliaca cittadina collinare immersa nella tranquilla campagna italiana. "Abbiamo tratto ispirazione dalle cittadine medievali" ha detto Thomas. Le pittoresche cittadine toscane, come Montepulciano e Pitigliano, rinomate per i loro paesaggi lussureggianti e strade labirintiche con la sensazione di potercisi nascondere, hanno ispirato artisti e progettisti, che hanno cercato di catturare la stessa atmosfera pittoresca con Malevento.

Come tutte le mappe precedenti, Malevento è un'esperienza ricca di piccoli dettagli e riferimenti nascosti, in particolare per i giocatori in attesa di Overwatch 2. "Cos'è che ha portato Talon fin qui? Di chi è la misteriosa statua nel cortile?" ci ha stuzzicati Thomas. La base di Talon, nascosta all'interno di una villa costruita da una squadra di muratori poi misteriosamente scomparsi, minaccia Malevento come un cattivo auspicio, con i suoi piani sconosciuti per la città.

Dal punto di vista del gioco, Malevento offre esperienze uniche per i giocatori in cerca di nuove emozioni nei Deathmatch. La verticalità del luogo in cui si trova la città, in bilico su una rustica collina italiana, consente agli eroi volanti come Pharah e agli scalatori di pareti come Hanzo e Genji di sfruttare il vantaggio dell'altezza sui nemici, mentre i vicoli tortuosi e gli interni degli edifici forniscono agli eroi fiancheggiatori una copertura sufficiente per avvicinarsi di soppiatto ai bersagli. "La collina presenta anche opzioni per uccisioni ambientali" ha spiegato Thomas, "e le aree più grandi e aperte sono luoghi ideali in cui combattere e cercare di tenere sotto controllo la zona."

Uno degli obiettivi principali, durante i lavori sul progetto di Malevento, è stato mantenere la mappa centralizzata e contenuta, in modo che i combattimenti fossero più veloci e ricchi di azione, nonché piena di aree amate da quei giocatori che prima sparano, poi chiedono. Per quanto diverse parti della mappa favoriscano determinati eroi, l'obiettivo generale, ha affermato Thomas, "è stato cercare di creare un equilibrio in stile sasso-carta-forbici tra eroi volanti, hitscan e fiancheggiatori". Tutto ciò costringe i giocatori a chiedersi se i rischi valgono la candela: l'utilizzo di un percorso laterale vicino a un baratro vale la potenziale Scarica Esplosiva che potrebbe mandarti all'altro mondo? Conviene prendere il volo in un'area che fornisce una buona visuale, per abbattere i nemici, ma che dà anche a loro la possibilità di spararti?

Essendo la seconda mappa di Overwatch creata interamente da sviluppatori che lavorano da remoto, Malevento è anche una lettera d'amore al sogno dei viaggi post-pandemia fatti da molti membri del team, un modo per trasportare i giocatori in quelle fantasie toscane estive insieme a loro. Che si tratti di sgattaiolare attraverso la cattedrale della città in fase di ristrutturazione, cercando di raccogliere nuovi frammenti di storia tra le cianfrusaglie nella base isolata di Talon o di scandagliare la zona in cerca del baratro perfetto in cui spingere i nemici, c'è qualcosa di nuovo per il piacere di ogni tipo di giocatore (tra attacchi e risse al fulmicotone, ovviamente) a Malevento.

Malevento è disponibile! Salta a bordo, mettiti in coda e sperimenta tutto quello che la nuovissima mappa Deathmatch di Overwatch ha da offrirti.

