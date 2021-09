Sei in cerca di una casa? Vuoi vendere il tuo immobile? In Italia avrai la possibilità, attraverso portali immobiliari online, di pubblicare gli annunci. Questo ti permetterà di raggiungere un target sempre più ampio, data l’avanzare di generazioni che utilizzano internet per ogni esigenza.

Gli odierni portali di annunci immobiliari sono vari, ma non tutti hanno le stesse funzionalità e si possono considerare soddisfacenti per gli utenti.

Per questo motivo vediamo quali sono quelli che spiccano di più all’interno dei motori di ricerca, grazie al loro posizionamento, e quali sono i migliori portali di annunci immobiliari italiani considerando in primis ImmobiliOvunque. Quest’ultimo è un sito che sta investendo sempre più nella figura dell’Agente Immobiliare. Con una sola accezione potremmo definire ImmobiliOvunque è il portale a misura dell’utente.

IMMOBILIOVUNQUE.IT

Da pochi anni ImmobiliOvunque è un portale che sta crescendo sempre più grazie al suo investimento sugli Agenti Immobiliari, considerato quindi uno dei siti migliori e più visitati in Italia. Tra le caratteristiche principali di questo portale spiccano la possibilità di applicare filtri di ricerca e la semplicità di navigazione, grazie alle linee guida fornite all’interno del sito.

Un portale completo fatto su misura dell’utente, che può raffinare la propria ricerca ed essere più visibile rispetto ai competitors grazie ad un criterio di rotazione degli annunci. Ciò permette alle Agenzie di acquisire una reputazione maggiore in termini di qualità degli annunci. Ma Immobili non è solo un portale di annunci, ma anche di servizi. La professionalità e la crescita formativa delle Agenzie sono degli asset fondamentali per il brand.

Ci sono inoltre due formule di abbonamento, scelte dall’utente e con servizi differenti che potrete trovare all’interno del sito. Inoltre è molto visitata la sezione blog, dove poter reperire consigli e tutto ciò che riguarda il settore immobiliare. Ad esempio potrete trovare informazioni sulle zone migliori di una città, sulle agevolazioni prima casa o sulle tasse da pagare quando si decide di acquistare un immobile. Che tu sia un’Agenzia che vende oppure un utente che cerca, Immobili ti guiderà passo dopo passo per rendere la tua ricerca soddisfacente.

IDEALISTA

Idealista è un brand globale nato in Spagna e diffuso anche in America ed in Europa. Anche idealista offre la possibilità di pubblicare gli annunci attraverso un criterio di rotazione, per dare l’opportunità alle agenzie di essere più ricercate dagli utenti e quindi più “reperibili” nel mercato immobiliare. Uno degli aspetti fondamentali per questo portale è la praticità.

Per praticità s’intende la possibilità data agli utenti che atterrano nel portale, di trovare in modo semplice ciò che stanno cercando. Sono presenti piani di abbonamento gratuiti e a pagamento, con differenze notevoli al fine di essere un’Agenzia ben posizionata sui motori di ricerca.

IMMOBILIARE.IT

Immobiliare.it è tra i siti di annunci immobiliari più conosciuti per la pubblicazione e ricerca degli annunci, che sta acquisendo sempre più una fama mondiale. Il portale vanta di piani di abbonamento gratuiti e a pagamento. Attraverso questi ultimi, se sei un’agenzia, avrai la possibilità di posizionarti al meglio con i tuoi annunci ed essere quindi tra i primi visibili nel web. All’interno del sito potrete trovare innumerevoli offerte di annunci, anche nelle province più piccole. Proprio per questo Immobiliare.it si classifica come un portale completo e tra i siti generalisti di annunci.

CASE24.IT

Avete mai sentito parlare di Case24.it? Anche se è un portale di dimensioni inferiori rispetto ai competitors è uno dei siti di annunci immobiliari migliori di Italia. Al suo interno vi è la possibilità di inserire annunci e di ricercarli tramite la presenza di filtri di selezione. L’asset di questo portale è la possibilità di accedervi senza registrarsi. Infatti gli utenti che intendono svolgere una ricerca non saranno vincolati dalla registrazione, che può essere per molti una “perdita di tempo”.

CASA.IT

Migliori siti di annunci immobiliari? Certamente meno richiesto dagli utenti ma comunque un valido competitor è Casa.it, partner di Facile.it. Proprio per quest’ultimo è considerato un portale che ha acquistato una fama discreta nel popolo del web. All’interno del portale avrete la possibilità di vendere annunci o di pubblicarli, al fine di avere un buon posizionamento nel settore immobiliare. In questo modo gli utenti, attraverso filtri di ricerca, potranno trovarvi nei primi posti.

