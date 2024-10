Classifica Ospedali Italiani: Le Migliori Strutture per Qualità dei Trattamenti nel 2024

La classifica dei migliori ospedali italiani, stilata da Agenas, individua le strutture sanitarie di eccellenza in base a parametri di qualità per diversi trattamenti, incluse cardiologia, chirurgia oncologica e assistenza per le nascite. Gli ospedali riconosciuti per un livello qualitativo “molto alto” per le operazioni di angioplastica includono il Policlinico Sant'Orsola di Bologna, l’Ospedale Niguarda di Milano e l’Istituto Humanitas di Rozzano, mentre per le cure oncologiche spiccano il Policlinico Gemelli di Roma e l'Ospedale di Mestre. Emilia-Romagna si distingue nell’assistenza alla gravidanza e parto, con la più alta qualità complessiva. Anche Veneto e Lombardia si posizionano ai vertici, mentre regioni come Valle d'Aosta, Sicilia e Calabria non raggiungono livelli di eccellenza per alcuni criteri qualitativi.

Per la chirurgia oncologica, strutture come l’Ospedale di Padova e l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma offrono livelli di qualità "alti". Nel trattamento delle fratture del collo del femore, si distinguono il Policlinico Campus Bio-Medico di Roma e il Presidio Umberto I di Siracusa. Questi ospedali si pongono quindi come riferimento per il trattamento specializzato e la qualità dei servizi in molte aree della medicina in Italia, favorendo migliori risultati clinici per i pazienti grazie a un’attenzione costante alla performance e alla cura.