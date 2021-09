Disney: arriva Il Piccolo Principe a fumetti, parodia che guarda al presente, a 75 anni dalla prima edizione europea

Dopo il successo di PaperDante, continua la tradizione delle parodie letterarie a fumetti Disney: da domani, mercoledì 29 settembre, Giunti sarà in libreria con TopoPrincipe, parodia inedita dedicata al Piccolo Principe di Saint-Exupéry, che esce in concomitanza con il 75° anniversario dalla prima pubblicazione europea del romanzo.

Una graphic novel moderna, che non perde la poesia dell'originale, ma vive nel presente, e affronta, tra l'altro, anche tematiche di attualità come il legame dei più giovani con lo smartphone, la passione per i social e il grande bisogno di stare con gli altri.

Si tratta di un progetto nato e sviluppato in Italia, che poi arriverà in altri Paesi del mondo. TopoPrincipe è composto da prologo illustrato e storia a fumetti, entrambi inediti, e vede in azione tutta la Banda Disney. Qui il video-booktrailer

