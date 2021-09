Come trovare una relazione quando si è sempre impegnati

Nella vita quotidiana dell’uomo moderno sembra non esserci più spazio per la noia ed il tempo libero. Non appena scopriamo di avere anche solo una mezz’oretta quotidianamente libera, corriamo subito a cercare qualche attività per occuparla.

Il risultato finale è che se da un lato riusciamo a fare molto di più nell’arco di una sola giornata rispetto a quel che facevano le generazioni passate, dall’altro abbiamo rinunciato a tantissimi piccoli piaceri che rendevano la vita più dolce.

In alcuni casi, per motivi di lavoro oppure familiari che siano, non c’è più nemmeno il tempo per cercare la propria anima gemella, ed il rischio che si palesa all’orizzonte, sempre più nitido e concreto, è quello di rimanere semplicemente single per sempre.

Se non puoi battere il tuo nemico, fattelo amico

Lo diceva più di 2.000 anni fa Giulio Cesare, e ci aveva visto lungo. Quando non abbiamo tempo nemmeno per cercare l’amore, probabilmente il nemico è tutta questa tecnologia che in qualche modo sta assorbendo il nostro tempo. Tra cellulari, computer e connettività costante non è più possibile né scappare né nascondersi, gli impegni ci rincorrono e raggiungono ovunque.

I siti per appuntamenti e le chat per incontri sono uno strumento tecnologico che possiamo usare a nostro vantaggio, tramite queste piattaforme si possono accelerare molto i tempi d’approccio e cercare l’anima gemella in maniera quasi chirurgica, i siti di incontri da prima categoria sono sempre dotati di comunità ampie e sistemi per le comunicazioni semplici, che permettono di operare in totale sicurezza ma con la massima efficacia. Le recensioni possono essere di grande aiuto, leggendo le opinioni delle persone sulle piattaforme di incontri, si potrà scegliere quella più adatta a noi in base alla relazione che si cerca e le funzionalità principali di ogni sito.

Sfruttare tutto ciò che la tecnologia moderna ci offre, è il sistema migliore in assoluto per restare al passo con i tempi piuttosto che subirli.

Tieniti solo l’essenziale

Le giornate terrestri durano 24 ore, e da che il mondo è mondo sono sempre state sufficienti per vivere una vita piena e soddisfacente. È solo negli ultimi decenni che abbiamo acquisito la mania contemporanea di dover sempre considerare tempo sprecato ogni momento della nostra giornata durante il quale non facciamo nulla.

Moltissime persone hanno smesso di leggere romanzi perché considerano utili solo le letture di saggi, altra occupano il tempo libero in corsi per acquisire abilità che non utilizzeranno mai, ed altre ancora si cercano un secondo lavoro per poter riempire le ore libere del week end. In uno scenario del genere è naturale che resti ben poco spazio per l’amore.

Prova a passare sotto la lente di ingrandimento tutti i tuoi impegni e scoprirai che la maggior parte sono innecessari. Alleggerisci la tua vita da tutte quelle attività che non hanno nessun altro scopo se non quello di consumare il tuo tempo.

Concentra le tue forze

Anche se il multitasking è un’abilità che nel mondo contemporaneo, e soprattutto in certi ambienti lavorativi, concede una marcia in più non da poco, quando vogliamo fortemente qualcosa che risulta difficile da ottenere, non c’è niente più efficiente che concentrarsi interamente nella sua soluzione.

Il bisogno d’amore è tutt’altro che secondario nella vita umana, e non andrebbe mai preso sottogamba, per questa ragione quando ci troviamo in una situazione difficile, nella quale il tempo non basta mai, ed alla fine dei conti le giornate si concludono sempre in solitudine, bisogna prendere coscienza del problema ed armarsi per risolverlo.

Iscriversi ad un sito per appuntamenti così come abbiamo parlato sopra è un ottimo primo passo, ma naturalmente non è affatto sufficiente. Una relazione ha bisogno di tempo esclusivo e non si può certo pretendere di portarla avanti a tempo indefinito esclusivamente sul piano virtuale, e rispondendo ai messaggi di corsa nei ritagli di tempo.

Questo genere di piattaforme sono utilissime per accorciare i tempi ed entrare immediatamente in contatto con una moltitudine di partner compatibili, ma prima o poi il rapporto dovrà pur evolvere e vorrà passare dal piano virtuale a quello fisico, è importante quindi farsi trovare pronti per tale eventualità cominciando fin dalle prime battute a fare spazio nelle proprie giornate, riducendo gli impegni superflui.

Ricorda che il tempo sarà pure relativo, ma il suo valore è assoluto, presta attenzione e non sprecare il tuo.

