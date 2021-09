Cosa sono i portafusibili per cavo e a cosa servono?

I portafusibili sono delle componenti elettriche molto importanti, ad esempio all’interno del motore di un’automobile. I portafusibili, come si intuisce dal nome, sono degli oggetti al cui interno vengono installati i fusibili e possono essere impiegati in moltissimi campi dell’elettronica.

Per comprendere meglio la loro funzione è possibile immaginarli come adattatori, che permettono l’interazione tra i fusibili e le altre componenti del circuito. Ecco maggiori informazioni sull’importanza dei portafusibili, sul loro impiego e sulle diverse funzionalità.

Perché sono indispensabili i fusibili?

I fusibili elettrici sono fondamentali in molti settori, in quanto permettono di proteggere un circuito elettrico da corto circuiti o sovracorrenti. Nello specifico, un fusibile è composto da una cartuccia e da un filo conduttore. Quando è in atto una sovracorrente questo filamento fonde e provoca un'apertura del circuito.

I portafusibili per cavo sono delle componenti all'interno dei quali vengono posizionati i fusibili. Per questa ragione assumono un'importanza fondamentale per evitare cortocircuiti e prevenire incendi o malfunzionamenti.

Tipologie di portafusibili

In commercio esistono diverse tipologie di portafusibili, in grado di adattarsi alle diverse esigenze e agli utilizzi. Tra le categorie di portafusibile più comuni ci sono:

per cavo

da quadro

per scheda PCB

per guida DIN

da auto

Ogni prodotto può essere scelto seconda di diversi fattori, primo tra tutti il tipo di fusibile, la misura e l'utilizzo dei componenti che andranno inseriti all’interno dell’adattatore. Ad esempio, si può scegliere tra portafusibili da cavo da 5A, 10A, 15A e 20A. Oppure si possono valutare elementi come la tensione nominale, il colore della custodia, la temperatura di lavoro e il montaggio.

Anche il materiale è un aspetto da considerare, in quanto non tutti i fusibili sono compatibili con determinate materie prime. Tra i più diffusi ci sono:

bachelite

nylon

polibutano

polipropilene

POM

Portafusibili per auto

I portafusibili auto sono tra i più acquistati, in quanto esistono moltissime tipologie create appositamente per i mezzi di trasporto. Grazie ai portafusibili e ai fusibili è possibile proteggere i circuiti elettrici e prevenire danni ad altri componenti dell’auto.

Se si cercano i portafusibili per cavo per l'automobile è probabile che sia necessario optare per accessori dedicati a componenti da 24V o 48V. Nonostante questo, prima di effettuare l'acquisto, è fondamentale individuare la portata del fusibile da sostituire, infatti in base al colore si può individuare questo dato. Ad esempio in generale il fusibile:

Giallo (o Rosa) è da 5A

Bianco (o Nero) è da 8A

Verde è da 10A

Rosso è da 16A

Blu-Azzurro è da 25A

Rosso è da 40A

Bisogna prestare attenzione però: queste colorazioni possono rappresentare altre portate a seconda del tipo di fusibile, ad esempio mini low profile, mini standard, medium e maxi hanno caratteristiche diverse.

