TV SORRISI E CANZONI LANCIA IL NUOVO ALLEGATO CONSIGLI

Ogni mese 100 idee per semplificare la vita di tutti i giorni

Con questa iniziativa si arricchisce il sistema editoriale del brand leader nel segmento dell’entertainment

Arriva domani in edicola TV Sorrisi e Canzoni Consigli, il nuovo allegato del settimanale più letto e venduto d’Italia.

Proporrà ogni mese 100 idee creative e facili da realizzare, per avere sempre una soluzione a portata di mano. Ogni numero vedrà in copertina un personaggio del mondo dello spettacolo, pronto a svelare ai lettori trucchi e rimedi fai da te. Spazio alla casa e al benessere, ai beauty tips e alle idee da sperimentare in cucina, senza dimenticare i consigli per prendersi cura del verde e dei nostri amici animali. Non mancherà neppure una pagina dedicata ai motori, con le soluzioni per la manutenzione dei veicoli a due e quattro ruote, e un’agenda con tutte le informazioni per un’amministrazione domestica efficace e a prova di errore.

A inaugurare la prima uscita, Bianca Guaccero, attrice di successo e conduttrice televisiva del programma di tutorial e consigli per eccellenza, Detto Fatto.

“Con questo nuovo allegato ampliamo l’offerta per i nostri lettori con un giornale che è d’aiuto in tutte le attività quotidiane: dalla casa all’auto, dal verde al benessere, dalla cucina agli animali, proponiamo una lettura utile e divertente per risolvere, con consigli semplici ma efficaci, i piccoli problemi della vita di tutti i giorni. E guadagnare magari un po’ di tempo per sé stessi, che purtroppo non basta mai”, ha dichiarato il direttore del settimanale Aldo Vitali.

Il lancio di Consigli arricchisce ulteriormente l’offerta editoriale di TV Sorrisi e Canzoni, aggiungendosi agli allegati che ogni settimana estendono i contenuti del brand con approfondimenti sempre nuovi, legati a temi di interesse e di intrattenimento: Cucina, realizzato in collaborazione con GialloZafferano per proporre ricette facili e veloci; Storie di Fede, con le vicende e i personaggi che hanno segnato la storia della religione; ed Enigmistica, in uscita nel periodo estivo con più di 100 giochi tra parole crociate, rebus, sudoku e molto altro.

Un sistema editoriale in continua evoluzione, che spazia dal magazine al web, dove raggiunge un’audience complessiva di 6,1 milioni di lettori e utenti al mese (fonte: Nielsen Media Impact Data fusion, marzo 2021), ai social, con una fanbase di 950.000 fan, in continua crescita (fonte: Shareablee e Insight, agosto 2021). Qui, a partire da giovedì 7 ottobre, prenderà il via la nuova stagione di Sorrisi Live, il palinsesto di appuntamenti pensati per portare nelle case di lettori e utenti i grandi personaggi del mondo dello spettacolo con interviste, talk e performance musicali. Ospite del primo evento trasmesso in diretta sui canali Instagram e Facebook del settimanale, l’artista Francesco Gabbani.

