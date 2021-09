Molte persone usano VPN gratuite e poi se ne pentono perché hanno fornito agli hacker un gateway, così che possano rubare le tue password e altri dati personali sensibili. Non vale il rischio!

Il Le VPN gratuite offrono molte funzionalità e vantaggi sorprendenti che possono migliorare la tua esperienza su Internet, ma solo perché sono gratuite non significa che non facciano pagare per il loro servizio in qualche modo... in alcuni casi in modi poco ortodossi.

Puoi controllare cosa dicono alcuni utenti sui problemi che hanno avuto con le VPN gratuite qui.

La strategia del termine "Free"

Di fronte all’ obbiettivo di contenere le spese, la parola "Free" è molto suggestiva. Sei sicuro di voler utilizzare una VPN gratuita? Molte VPN gratuite non sono altro che distributori di malware che non fanno altro che installare i loro instancabili tentacoli per invadere il tuo dispositivo e rubare le tue informazioni personali.

Molte persone continuano a utilizzare VPN gratuite, inconsapevoli che questi servizi possono danneggiare la loro privacy ed esporle a situazioni rischiose. Se ritieni che la tua privacy e la sicurezza dei tuoi dati siano importanti, dovresti conoscere il lato oscuro delle VPN gratuite e cercare le opzioni più sicure offerte dal mercato.

Recensione VPN gratuita di it.vpnwelt.com

Una VPN può anche salvaguardare gli utenti dalle minacce di terze parti, ma per la massima protezione è importante utilizzare una VPN che sia su misura per le esigenze



degli utenti e che offra la massima protezione durante la navigazione in Internet e l'utilizzo di altri servizi che richiedono la connessione alla rete .

Provare tutte queste opzioni può essere travolgente, soprattutto quando ci sono molte informazioni da elaborare e non sei uno specialista tecnico o le specifiche complessità di ciascun servizio ti sono sconosciute.

Ecco perché puoi usufruire dell'analisi di VPN gratuite di it.vpnwelt.com. A questi specialisti è stato affidato il compito di studiare più di 40 VPN per determinare quali sono le migliori e quali non dovrebbero essere utilizzate in nessun caso. Si tratta di esperti indipendenti che mettono la loro esperienza al servizio di tutti gli utenti per rendere Internet più sicuro.

Secondo questi esperti, le migliori VPN gratuite sono:

ExpressVPN Windscribe Scudo hotspot TunnelOrso ProtonVPN

Il rovescio della medaglia è che ci sono VPN gratuite che non dovrebbero mai essere installate su un dispositivo.

Ciao

SuperVPN

Psiphon Pro

TouchVPN

AnonyTun

Betternet

D'altra parte, il elenco delle migliori VPN a pagamento secondo il Dr. Florian Berg, esperto di cybersecurity con oltre 15 anni di esperienza, è composto dai seguenti servizi:

CyberGhost VeePN ExpressVPN NordVPN PIA VPN

Le VPN gratuite possono essere uno strumento per migliorare la tua esperienza su Internet e per sfruttare al meglio i diversi servizi che richiedono la connessione alla rete di reti. Tuttavia, pensa prima di fare clic su tutti quelli che indicano che sono "free".

Non pentirtene dopo!

