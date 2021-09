MSI presenta il laptop Creator Z16 Hiroshi Fujiwara

MSI LANCIA IL NUOVO LAPTOP CREATOR Z16 HIROSHI FUJIWARA NATO DALLA COLLABORAZIONE CON IL NOTO BRAND GIAPPONESE DI STREET FASHION

FRAGMENT DESIGN

Frutto della partnership tra uno dei più importanti brand al mondo del settore tech e l?iconico marchio di streetwear, questo elegante laptop in edizione limitata simboleggia la perfetta fusione tra estetica e street culture.

Milano, 27 Settembre 2021- MSI, produttore leader nell?ambito delle soluzioni tecnologiche per il business, la progettazione e il gaming, annuncia Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition, che è allo stesso tempo il primo e l?unico laptop che il famoso marchio di streetwear giapponese Fragment Design abbia mai contribuito a creare.

Fondata dal padrino dello street fashion Hiroshi Fujiwara, Fragment Design considera il co-branding un elemento strategico importante, che le consente di trasfondere elementi di street culture e subculture in diversi settori e che l?ha già portata a stringere partnership con Maserati, LOUIS VUITTON, NIKE, TAG Heuer, BVLGARI, e molti altri brand famosi in tutto il mondo. Dalla collaborazione con MSI nasce MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara limited edition, un notebook unico che segna anche il debutto dell?iconico marchio di street fashion giapponese nel modo dell?high tech.





La partnership tra MSI e Fragment Design fonde i canoni estetici delle due aziende in un capolavoro di stile. Già al primo sguardo appare chiaro come il notebook si faccia interprete del concetto di ?Black on Black?, coniugando il nero translucido dei due loghi, sapientemente incisi con tecnologia laser, allo Stellar Black dello chassis in alluminio del laptop. Il famoso logo di Fragment Design con i fulmini, che domina la cover del laptop, simboleggia l?audacia dell?Azienda giapponese nel creare nuovi esempi di street fashion in diversi settori.

L?abbinamento dei due marchi viene poi ripreso in basso a destra sulla tastiera e nella parte sottostante, rafforzando in modo impeccabile l?identità visuale. La bellezza di questo nuovo nato si mostra, inoltre, nella piacevole texture con effetto seta ottenuta attraverso una fresatura CNC effettuata ad arte, che contribuisce a conferire un aspetto straordinariamente elegante, valorizzato dall?esclusivo tocco di stile di Hiroshi Fujiwara.

Oltre che dal punto di vista del design, MSI ha dato il suo contributo per rendere questo laptop una vera bellezza tecnologica, equipaggiandolo con potenti processori fino a Intel i9 di 11a generazione e GPU NVIDIA RTX serie 30, un display 16:10 Golden ratio MiniLED con tecnologia AUO AmLED, una tastiera MiniLED retroilluminata e sistema MSI-Center basato su AI, che assicurano il miglior equilibrio sia a livello hardware sia software.

MSI Creator Z16 Hiroshi Fujiwara Limited Edition è stato realizzato in appena 3.000 pezzi, che saranno acquistabili a partire da Ottobre in diversi paesi del mondo, tra cui l?Italia.







