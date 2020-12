MSI presenta il Gaming Laptop GE66 Raider Valhalla Edition

MSI Porta IN ITALIA il Gaming Laptop GE66 Raider Valhalla Edition

Ottimizzato per dare il meglio di sé con Assassin's Creed Valhalla, questo nuovo gaming laptop firmato MSI consentirà di immergersi totalmente nelle coinvolgenti atmosfere della famosa saga UBISOFT.

MSI , uno dei principali produttori a livello mondiale di laptop, annuncia la disponibilità in Italia del GE66 Raider nelledizione limitata Valhalla.

Realizzato in partnership con UBISOFT, questo nuovo gaming laptop consente di immergersi totalmente nelle atmosfere vichinghe di Assassin's Creed Valhalla, grazie all'esclusiva funzionalità MSI Ambient Link che, tramite Mystic Link, sincronizza alla perfezione l'illuminazione panoramica e la retroilluminazione della tastiera con l'azione di gioco, portando la gaming experience a un nuovo livello.

Ambient Link, inoltre, mette a disposizioni differenti preset legati a nuove skill, reward e situazioni che, grazie all'illuminazione RGB dei tasti in tempo reale, consentiranno di reagire prontamente agli eventi e immergersi totalmente nelle atmosfere di questa straordinaria saga.

Caratterizzato da uno straordinario display da 15.6 a 240Hz e basato su processore Intel Core i7-10875 di 10° Gen e grafica NVIDIA GeForce RTX 2070 con ben 8 GB di memoria GDDR6, il GE66 Raider Valhalla è in grado offrire tutta la potenza necessaria per giocare al massimo in ogni situazione e ovunque si desideri, grazie anche alla sua generosa batteria con capacità di ben 99.9 Whr, il massimo consentito per poter trasportare il laptop a bordo di un aereo.

"Assassin's Creed assicura ai giocatori di vivere avventure davvero epiche e MSI offre tutto quello che occorre per poterlo fare al meglio. Con il nuovo GE66 Raider Valhalla diventa più semplice e divertente esplorare il mondo del gioco alla conquista dell'Inghilterra," ha commentato Sam Chern, VP Marketing, MSI.

Tutti coloro che acquisteranno il GE66 Raider nell'edizione limitata Valhalla avranno diritto a ricevere una copia digitale di Assassin's Creed Valhalla Gold Edition per PC e, inoltre, la possibilità di vincere una sedia da gioco MAG CH120-VALHALLA per completare in modo ideale il loro equipaggiamento.

MSI GE66 Raide Valhalla Edition è già disponibile in pre-ordine in Italia.