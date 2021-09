Knockout City svela i dettagli della Stagione 3

Buongiorno,

sono Francesca Poletti l'Executive Account di Black & White Comunicazione, che affiancherà Andrea Schiesaro nell'Ufficio Stampa di EA, al posto di Mattia Ferrarini.

Oggi, Velan Studio e EA Originals hanno annunciato i dettagli della Stagione 3 di Knockout City, che darà modo ai dodgebrawlers di sperimentare nuove playlist ed eventi, una nuova mappa dinamica, veicoli Equipaggio e contratti Equipaggio e molte altre ricompense a partire da Martedì 5 Ottobre alle ore 14:00 CEST.

Knockout City Season 3 - H@CKeD porterà i giocatori nel cortile dismesso di una prigione al largo della costa chiamato Lockdown Throwdown: qui i dodgebrawlers dovranno attraversare il loro mondo in cui è entrato Z3R0, un occhio che vede tutto e monitora la televisione, i tabelloni e persino l'abbigliamento dei Brawler. La nuova stagione dà ai giocatori la possibilità di scoprire chi o che cosa sia Z3R0. La Stagione 3 introdurrà inoltre il Brawl Pass, che permetterà ai giocatori di salire di livello o di sbloccare elementi esclusivi da sfoggiare sul campo.

Il nuovo contenuto di gioco della Stagione 3 di Knockout City include:

4 Nuovissime Playlist ed Eventi – Per tutta la stagione i dodgebrawler scopriranno nuove modalità e colpi di scena su quelle già esistenti- Questi eventi assegneranno Holobux, XP o addirittura biglietti che potranno essere usati per acquistare cosmetici nello shop dell’evento.

Nuovi contratti settimanali con 18 nuovi ed esclusivi Premi Cosmetici per la crew – I giocatori possono esplorare i nuovi Cosmetici destinati alla Crew: i Clacson della Crew, un set di clacson unici e selvaggi che suonano mentre il tuo veicolo slitta in vista nella cinematica Match Intro. In più, sono previsti nuovi Contratti Settimanali Brawl Pass, nuovi Livelli di Allenamento e nuovi Livelli di Contratto sono dietro ogni angolo.

Una nuova mappa: Lockdown Throwdown – Questo carcere abbandonato ha ancora online tutti i suoi sistemi di sicurezza! Riflettori Droni pattugliano la prigione, e tutti i brawler catturati nel loro percorso attiveranno una Torretta di Sicurezza che si apriranno per sparare una Cage Ball verso il giocatore. Questo meccanismo può essere utilizzato per ottenere un vantaggio su un avversario (fuori) o per essere intenzionalmente avvistato nel tentativo di catturare la Cage Ball da utilizzare contro la squadra avversaria.

Il Brawl-Pass tutto nuovo – A partire dalla Stagione 3, Street Rank non sarà l’unico modo per salire di livello e sbloccare cosmetici esclusivi da sfoggiare in campo! Viene introdotto il Brawl Pass! Il Brawl Pass ha 100 livelli con ricompense uniche da conteggiare lungo la strada. I livelli si sbloccano quando si finiscono le partite, si guadagnano XP e si completano i Contratti di Brawl Pass. Ogni settimana vedrai 6 nuovi contratti settimanali Brawl Pass su cui potrai tenere traccia dei progressi mentre giochi, e salire di livello garantirà nuovi esclusivi Cosmetici, Veicoli per la Crew, Energy Drink, Chip di Stile, Holobux e altro!

Nuovi Contenuti Aggiuntivi – Un nuovo energy drink, voci dei giocatori, location Chonky, pacchetti, articoli da negozio e altro ancora.

I nuovi veicoli destinati alla Crew per la Stagione 3 includono anche moto, disponibili in stili diversi: