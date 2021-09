Space Invaders Forever edizione speciale per Nintendo Switch

TAITO e ININ Games sono orgogliosi di annunciare che SPACE INVADERS FOREVER riceverà una fantastica edizione speciale in scatola esclusiva per Nintendo Switch. L'edizione speciale di SPACE INVADERS FOREVER uscirà in Nord America e in Europa entro la fine dell'anno e può essere preordinata!

Un'esperienza iconica



Giovani o vecchi, principianti o giocatori incalliti, tutti conoscono il nome SPACE INVADERS. Alcuni dicono che ha lanciato la scena dei videogiochi in una nuova era. Il suo design di gioco semplice ma rivoluzionario era così avvincente che è stato imitato in molte altre forme nel corso degli anni, ma l'originale SPACE INVADERS è ancora il punto di riferimento per tutto ciò che è seguito.

Per tutti coloro che condividono l'entusiasmo per questo marchio, il team di ININ Games ha messo insieme alcuni oggetti accuratamente selezionati che saranno inclusi nella Special Edition:

Scatola in edizione speciale



Portachiavi in gomma

Poster A3

Pin Invasore

4x adesivi per esterni

Carta Invasore

Blocco note

Set di cartoline

Mini piatto artistico

Naturalmente, l'edizione speciale include anche SPACE INVADERS FOREVER per Nintendo Switch, che include tre fantastici giochi dell'universo di SPACE INVADERS:

SPACE INVADERS EXTREME

SPACE INVADERS GIGAMAX 4 SE

ARKANOID vs SPACE INVADERS





