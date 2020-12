Space Invaders Forever Recensione PS4 Pro

Oggi abbiamo provato un classico dei videogiochi. Un titolo arcade che, insieme ad altri pochi, ha superato indenne la prova del tempo. Stiamo parlando di SpaceInvaders che si è rifatto il trucco ed è tornato in una nuovissima compilation di 3 giochi: Space Invaders Extreme, Space Invaders Gigamax 4 SE e Arkanoid vsSpace Invaders.

Il titolo targato Taito ha un gameplay di base simile all'originale. Le novità più grandi in Extreme consistono nel poter sparare a sinistra e a destra. C'è anche una grande varietà di potenziamenti per le armi, ottenibili solo sconfiggendo 4 invasori di classe uguale. Inoltre, ci sono bonus round che danno l'opportunità di attivare il Fever Time, che permette di diventare ancora più potenti. La versione Gigamax 4 SE inclusa non ha la modalità multiplayer. Questo è davvero un peccato. E’ presente, però, la modalità cooperativa a 4 giocatori molto utile per completare i livelli il più velocemente possibile o i combattimenti contro i Boss.

Infine, c'è Arkanoidvs. Space Invaders che è un porting da telefono. I giocatori controlleranno la navicella Arkanoid Vaus usando il touchpad del controller per sconfiggere ondate di invasori. Il titolo è incredibilmente divertente e funziona molto bene su PS4. Anche se è solo un porting da telefono, è fatto molto bene e con un buon design dei livelli. Ci sono circa 150 livelli e si potranno sbloccare 40personaggi classici TAITO provenienti da Bubble Bobble, New Zealand Story,Darius, Lufia, Groove ecc. Ogni personaggio ha abilità uniche come ad esempio power-up ecc.

Tecnicamente

è fatto benissimo.

La grafica è notevolmente migliorata e offre ora immagini vivaci e definite. Anche la colonna sonora è eccellente con un suono interattivo e una varietà di musiche notevole.

In conclusione Space Invaders Forever contiene tre titoli che donano esperienze di gioco uniche, diverse e molto divertenti. Sia da soli o con gli amici giocarlo è un piacere. Rimane un buon titolo che ricorda i bei tempi passati. Consigliato a chiama i giochi arcade, ma soprattutto ai fanatici dei titoli retrò.

Voto 8/10