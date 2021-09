Red Dead Online: RDO$ e PE doppi rubando il gioiello dell'Est

In più, bonus su Contratti e Crimini di Blood Money e altro







Il gioiello dell’Est, uno splendido e infausto rubino, è nascosto da qualche parte tra le colline di Annesburg.Che tu preferisca usare la forza o un approccio furtivo, trafugare la pietra preziosa rovinando i piani di gloria del senatore Ricard ti frutterà RDO$ e PE doppi per tutta la settimana. Se vuoi cimentarti nell’impresa di rubare il gioiello, dai un’occhiata ai nostri ultimi suggerimenti di gioco.







RICOMPENSE E BONUS PER I CONTRATTI DI BLOOD MONEY

Questa settimana, cimentati nel contratto di Bluewater e nel contratto di Cornwall per guadagnare RDO$ e PE doppi. Completa un Contratto di Blood Money per ricevere ricompense per un gilet gratuito e 2.000 PE del personaggio questa settimana. Frugando tra i bauli e le tasche dei caduti, potresti anche trovare del Capitale in più in qualsiasi Contratto questa settimana.

Capitale aggiuntivo per tutti i giocatori

Tutti i giocatori riceveranno Capitale in omaggio in base al proprio rango alla fine della giornata del 27 settembre. Chi è di rango 5 o inferiore avrà 10 Titoli di Capitale, chi è tra i ranghi 6 e 50 avrà 15 Titoli di Capitale e chi è di rango 51 o superiore avrà 20 Titoli di Capitale.

Chi porterà a termine un Crimine Pulizia in casa questa settimana, inoltre, riceverà 5 Titoli di Capitale aggiuntivi. Riceverai le tue ricompense entro 72 ore dall’accesso nell’arco della prossima settimana.

PE extra per la Posse e Viaggio rapido gratis per tutta la settimana

Quando hai a che fare con persone spregevoli, il lavoro di squadra è un’ottima idea! Perciò, questa settimana, tutti i membri di una Posse riceveranno il 20% di PE in più per le attività di gruppo come le missioni di Blood Money, le missioni Free Roam, gli eventi Free Roam e le missioni Caccia alla taglia. Inoltre, il Viaggio rapido sarà gratuito.







VANTAGGI DEL CLUB DEL GRILLETTO FACILE 3

Il Club del grilletto facile 3 termina il 4 ottobre e include un assortimento di ricompense, bonus e articoli, tra cui il rustico Coltello Bagshot. Ricorda che, acquistando tutte e quattro le parti del Club del grilletto facile, riceverai gratis il prossimo Pass di Halloween 2.





SCONTI

Questa settimana abbiamo una serie di sconti speciali, tra cui il 40% di sconto su tutte le fondine mancine per chi ama sparare con entrambe le mani e il 30% di sconto su soprabiti, revolver e Guide ai Talenti selezionate.







