The Sims 4 | rivelate la Roadmap, i Kit e il Season of Selves

SEASON OF SELVES

EA e Maxis hanno rilasciato la roadmap per TheSims 4, che offre ai Simmer uno sguardo sui prossimi contenuti con cuiesplorare e celebrare tutti i lati delle loro identità Sim. I giocatori possonoaspettarsi un nuovo contenuto che sfida confini e regole, incoraggial’espressione di sé stessi e la creatività, aggiunge nuove dimensioni aglispazi dei Sims attraverso il colore e facilita il gioco in manierecompletamente nuove.

Dando il via a Season of Selves, i giocatori possonoespandere lo stile dei loro Sims e dare sfoggio della loro creatività con duenuovi kit di moda, The Sims 4 Fashion Street Kit e il Kit Viaggioa Incheon, disponibili il 5 Ottobre su PC e Mac via Origin e Steam, Playstation4 e 5, Xbox Series X|S e Xbox One. Lagamma di nuovi abiti alla moda e di accessori stilosi si ispira alle tendenze dellaFashion Street di Mumbai e dei corridoi - passerella dell’aeroporto di Incheonche offrono nuovi modi di curare i look per i Sims.





KIT FASHION STREET THE SIMS 4

The Sims ha lavorato con la curatrice dii arte e moda Shruti Sitara Singh per portare colori ricchi, tessuti fluidi, tagli contemporaneie fantasie ad alto contrasto nel Kit The Sims 4 Fashion Street. Viè incluso anche ungruppo di nuovi articoli e accessori, tra cuibraccialetti, collane scintillanti, anelli da naso, tatuaggi all’henné esandali.

KIT THE SIMS 4 VIAGGIO A INCHEON



he Sims

porterà i giocatori anche all’aeroporto diIncheon, in un’avventura tutta da vedere, conoscere e ascoltare dalla contentcreator e conduttrice televisiva Jazzy Cho. Lei propone scoop sullo stile incittà, su quella passerella che è il terminal di Incheon e sul modo in cuitutto si combina per ispirare le silhouette sobrie e moderne e i look puliti eminimali a disposizione dei giocatori nel Kit The Sims 4 KitViaggio a Incheon.

Puoi saperne dipiù su Jazzy e sul modo in cui il team ha lavorato per introdurre lo stiledistintivo di Seul attraverso la lente dell'aeroporto di Incheon, al fine diispirare le opzioni di styling in-game di tendenza nel Kit The Sims 4 Kit Viaggioa Incheon in un nuovo video asset.





AGGIORNAMENTI GRATUITI PER THESIMS 4

In più, i giocatori possono godersi ancor piùcontenuti gratuiti in The Sims 4. Questo nuovoaggiornamento aggiunge nuovi elementi “Crea un Sim”, compresi abiti eacconciature ispirati ai nuovi look presenti nei kit Fashion Street e Viaggio aIncheon. L’aggiornamento di oggi torna inoltre a enfatizzare l’impegno diThe Sims per portare molto altro al gioco, con oltre 1000 varianti in più dicolore su oltre 100 oggetti da costruzione in più, che permettono ai giocatori diessere ancora più creativi e innovativi con le costruzioni che progettano.

