Un turista americano 43enne è morto in Liguria, cadendo dal balcone dell'albergo in cui soggiornava con la moglie a, vicino a. La coppia era sul balcone e la porta finestra della stanza si è bloccata. Non riuscendo a contattare la reception, lui ha scavalcato la ringhiera cercando di calarsi a terra, ma è precipitato per tre metri, forse per un appoggio instabile che lo ha tradito. Ha battuto la testa ed è morto.

