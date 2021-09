Le Nuovissime Turtle Beach Recon 200 Gen 2 disponibili

Turtle Beach, leader globale negli accessori da gaming, annuncia oggi che le nuovissime Recon 200 Gen 2 , cuffie da gaming multipiattaformasono finalmente disponibili. Nuova versione delle originali Recon 200, le Gen 2 sono disponibili in nero, bianco, e nel nuovissimo midnight blue. Le Gen 2 sono costruite partendo dai punti di forza delle originali Recon 200 offrendo ancora più feature e funzionalità allo stesso prezzo di 59,99 €. Le Recon 200 Gen 2 dispongono di potenti driver da 40mm con audio amplificato, e grazie alla batteria integrata da 12 ore feature importanti come il Boost dei Bassi, il Monitoraggio del Microfono variabile e tanto altro fanno ora parte del comparto tecnico delle cuffie. I giocatoripotranno ora godersi i nuovi soffici cuscinetti in memory foam, che dispongono della tecnologia ProSpecs™ completamente glasses-friendly, un nuovo archetto con un nuovo design in termini di rigidità e durabilità. Le Recon 200 Gen 2 funzionano perfettamente con Xbox Series X|S e Xbox One, PS5™ e PS4™, Nintendo Switch™, così come con PC compatibili e con dispositive mobile dotati di ingress jack 3.5mm.





"Il mix di prestazioni, comfort e compatibilità multipiattaforma delle Recon 200 Gen 2 a 59,99 € dovrebbe collocarla in cima a qualsiasi lista di cuffie per i giocatori alla ricerca di nuovi strumenti per migliorare l’esperienza di gioco", ha detto Juergen Stark, Presidente e CEO di Turtle Beach Corporation. "Avevamo già una serie di caratteristiche fondamentali molto amate sulle Recon 200originali, e con il design aggiornato delle Gen 2 abbiamo ancora più caratteristiche, per lo stesso prezzo, che ha reso l'originale così attraente. I giocatori avranno difficoltà a trovare un'altra cuffia in questa fascia di prezzo che possa competere con ciò che le Recon 200 Gen 2mettono sul piatto".

La batteria da 12 ore della Recon 200 Gen 2e i potenti altoparlanti da 40 mm offrono un palcoscenico sonoro amplificato e roboante, potenziato da caratteristiche come il Bass Boost per bassi profondi e il monitoraggio variabile del microfono in modo che i giocatori possano sentire il volume della loro voce nelle cuffie per evitare di urlare. Inoltre, se dopo 12 ore di gioco capita che la batteria si scarichi durante una partita, le Recon 200 Gen 2 funzionano anche in modalità passiva, offrono le funzionalità di base della cuffia per permettere al giocatore di arrivare alla vittoria senza doversi fermare.

Che si tratti di chattare con i compagni di squadra o di fare trash-talking con il nemico, il microfono flip-to-mute ad alta sensibilità delle Recon 200 Gen 2 cattura tutte le comunicazioni forte e chiaro. I giocatori sentiranno anche il comfort ridisegnato della Recon 200 Gen 2 con cuscinetti auricolari in memory foam ultra-morbida e tecnologia ProSpecs™glasses-friendly, avvolti in tessuto atletico per mantenere le orecchie fresche ancora più a lungo. Inoltre, l'archetto rinforzato in metallo ritorna nella Gen 2 con uno stile migliorato e una maggiore rigidità, pur mantenendo la sua struttura leggera e flessibile. Con una semplice rotazione di un interruttore, le Recon 200 Gen 2 funzionano con console Xbox o PlayStation e altro ancora.

Altre News per: nuovissimeturtlebeachrecondisponibili