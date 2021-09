Canada: I Liberali Di Trudeau Verso la Vittoria

I liberali di Justin Trudeau stanno per vincere le elezioni legislative canadesi, mezza vittoria però per il premier uscente che non è riuscito a riconquistare la maggioranza dopo una campagna elettorale difficile.

Secondo le proiezioni dei media canadesi di lunedì sera, i risultati preliminari confermano che il partito liberale otterrebbe circa 155 seggi, al di sotto della soglia di 170 seggi che consente di ottenere la maggioranza. Ma era proprio per uscire da questa situazione che Trudeau aveva indetto a metà agosto le elezioni anticipate per cercare di riconquistare la maggioranza persa due anni prima.

Dopo un inizio piuttosto favorevole e sondaggi incoraggianti, Justin Trudeau ha avuto una campagna eletttorale particolarmente complicata, l'erosione del potere si è fatta sentire e la "Trudeaumanie" del 2015 sembrava lontana... e a terra. Ad ogni spostamento Trudeau ha dovuto affrontare una folla di manifestanti arrabbiati per le misure sanitarie. Uno di loro gli ha persino lanciato della ghiaia. E fino alla fine, l'esito del ballottaggio sembrava incerto: le intenzioni di voto davano ancora poche ore prima del ballottaggio i due maggiori partiti testa a testa, circa il 31% delle intenzioni di voto.



Trudeau si dice "sereno"

Tuttavia Justin Trudeau si è detto "sereno" all'uscita del suo seggio elettorale a Montreal. "Abbiamo lavorato molto duramente durante questa campagna e i canadesi stanno facendo una scelta importante ", ha detto all'AFP circondato dai suoi figli e da sua moglie Sophie Grégoire. Negli ultimi giorni di campagna ha chiesto un voto strategico, spiegando che il ritorno dei conservatori sarebbe stato sinonimo di fare marcia indietro, in particolare sulla questione climatica.

Davanti ad alcuni seggi elettorali bisognava pazientare, soprattutto nelle grandi città come Toronto o Montreal. «In generale è andata bene», ha però detto a fine giornata all'Afp Natasha Gauthier, portavoce di Elections Canada, l'organismo responsabile dell'organizzazione dei sondaggi, complicati dalla pandemia di Covid 19 e dall'aumento dei casi nel Paese.





Governo di minoranza

Come nel 2019, il Paese è fortemente diviso e nessun partito sembra in grado di assicurarsi la maggioranza. Circa 27 milioni di canadesi sono stati chiamati ad eleggere i 338 membri della Camera dei Comuni. Se nessuno dei due maggiori partiti che si sono alternati al potere dal 1867 riuscisse ad ottenere la maggioranza dei seggi in Parlamento, il vincitore dovrà comporre un governo di minoranza.



E per questo, dovrà fare i conti con i partiti più piccoli per governare a Ottawa. Come il New Democratic Party (NPD, a sinistra), di Jagmeet Singh, accreditato del 20% delle intenzioni di voto. O il Bloc Québécois, formazione indipendentista guidata da Yves-François Blanchet, che sembra riprendere vigore alla fine della campagna. Ultimo grande partito in lizza, i Verdi di Annamie Paul hanno lottato per far arrivare il loro messaggio di emergenza climatica, lottando per la propria sopravvivenza a causa di problemi di unità e di immagine.



